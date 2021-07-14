أحدث هاتف بالأسواق هاتف آيفون 13 سعره و مواصفاته ومميزاته وعيوبه

نوضح لكم أحدث ما أصدرته شركة آبل هاتف آيفون 13 أحدث إصدار، وتشير التقارير إلى أن آبل تمكنت من تقليص حجم نظام كاميرا True Depth المستخدم في FaceID، بالإضافة إلى نقل سماعة الأذن إلى الحافة العلوية للهاتف، وذكرت التقارير أن كاميرا آيفون 13 تحتوي على فتحة عدسة f1.8، أقل من f2.4 عبر آيفون 12، وتشمل العدسات أيضاً تركيزاً تلقائياً وتثبيتاً بصرياً للصورة OIS، ما يساعد على مقاومة الاهتزاز. ومن غير المؤكد ما إذا كانت نفس التقنية تصل إلى الكاميرا الأمامية أم لا، وظهرت ميزة OIS مع العدسة المقربة لهاتف آيفون 12 برو ماكس ولكن مع آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، تكون ميزة OIS موجودة ضمن العدسات الواسعة والواسعة للغاية، ويشير التقرير كذلك إلى أن الشاشة ستكون بمواصفات أعلى ومتميزة حيث من المنتظر أن تصل إلى معدل 120 ميجا هرتز لتصبح الأعلى بين هواتف آبل السابقة، كما أنه من المنتظر أن تكون البطارية ذات سعة تشغيل أكبر، وكذلك إلى امتلاك الهاتف سعة تخزين خرافية تصل إلى 1 تيرا بايت أي تعادل القدرة التخزينية لحاسوب كامل في يدك، في حين تظهر التسريبات امتلاك الهاتف كاميرا عملاقة 13 ميجا بكسل بجانب وصول RAM إلى 4 جيجا، كما تشير التسريبات إلى أن سعره سيكون 1230 دولار.

مواصفات طرحتها شركة آبل لهاتف آيفون 13:

لم يعلن عن الهاتف رسميا، متوقع أن يعلن عنه في أكتوبر، 2021. الهاتف مصنع من خامات الزجاج في الأمام والخلف (طبقة جوريلا جلاس)، مع إطار من الإستانلس. الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68. الهاتف يدعم نظام الدفع الإلكتروني من أبل (Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified. يدعم شبكات الجيل الخامس. يدعم تركيب شريحة إلكترونية و شريحة نانو سيم. أبعاد الهاتف هي 146.7 × 71.5 × 7.4 مم ووزنه 162 جرام. الهاتف يأتي مع شاشة بحجم 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED. الشاشة تأتي بدقة عرض (1125 × 2436) بيكسل، كثافة البيكسلات (455) بيكسل لكل بوصة. الشاشة بها طبقة حماية ضد الخدوش من نوع oleophobic coating. الشاشة بها ميزات (120 هرتز معدل تحديث – Dolby Vision – HDR10+ – Wide color gamut – True-tone – بها 625 شمعة سطوع). يعمل الهاتف بنظام ابل للايفون iOS 15 وهو أحدث إصدار سيأتي به الهاتف. معالج الهاتف Apple Bionic A15 سداسي الأنوية بتردد ( 2x Icestorm 3.1 GHz + 4x Firestorm 1.8 GHz).

ميزة سعة تخزين ايفون 13 بسعات مختلفة: