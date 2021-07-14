نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد كرتون نتورك بالعربية 2021 الجديد في السعودية وكيفية ضبط جهاز الإستقبال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرتون نتورك CN Arabia هي من أشهر قنوات الأطفال الموجودة على الساحة في الوقت الحالي، ويعد تردد قناة كرتون نتورك بالعربية Cartoon Network Arabic هو من أكثر الترددات التي يبحث عنها الأهالي إرضاءًا لأطفالهم، ولا تقتصر الفئات التي تشاهد القناة على الأطفال فقط، بل نجد كذلك شريحة كبيرة من الشباب والمراهقين يستمتعون بمشاهدة ما تعرضه من مسلسلات كرتونية وبرامج شيقة، ونظرًا للتحديثات الجديدة طرأ تغيّر على تردد القناة، لذا نعرض لكم اليوم أحدث تردد لها من موقع كرتون نتورك.

تردد كرتون نتورك بالعربية 2021 الجديد في السعودية وكيفية ضبط جهاز الإستقبال

كرتون نتورك بالعربية تبث محتواها لجمهور السعودية والوطن العربي أجمع بالمجان، فهي من قنوات الأطفال المفتوحة التي لا تحتاج إلى دفع إشتراك، فقط كل ما عليك هو ضبط جهاز الإستقبال الخاص بك على تردد القناة لتتلقى الإشارة وتستمتع مع أطفالك بمشاهدة ما تقدمه من محتوى مميز، حيث تقدم القناة الكثير من حلقات المسلسلات الكرتونية الشهيرة عالميًا ذات المحتوى الأجنبي، والذي تقوم بعرضة باللغة العربية خصيصًا لجمهورها في العالم العربي، كما أصدرت القناة عدد من الألعاب الخاصة بشخصيات الكرتون الشهيرة لديها، وقد نالت تلك الألعاب إعجاب الكثير من الأطفال.

تردد قناة كارتون نتورك في السعودية

كرتون نتورك قامت من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت بشرح طريقة ضبط تردد قناتها؛ تيسيرًا على المشاهدين، وقد شمل الشرح ذكر تردد القناة في السعودية والوطن العربي لكلا القمرين النايل سات والعرب سات، والترددات كالتالي:

القمر نايل سات عرب سات (بدر 6) التردد MHz 12226 MHz 11747 معدل التصحيح 5/6 3/4

وكما هو موضح في الجدول، نجد أن الإختلاف بين ضبط ترددات القمرين النايل سات والعرب سات في التردد ومعدل التصحيح فقط، وهذا لأن معدل الرمز والإستقطاب ثابتان لكلا القمرين، فمعدل الرمز هو 27500 والإستقطاب أفقي.

كيفية ضبط القناة على جهاز الإستقبال

يمكن البحث عن القناة بشكل أوتوماتيكي من خلال فعل التالي:

الدخول إلى قائمة الضبط في جهاز الإستقبال. تشغيل خاصية البحث الإوتوماتيكي عن القنوات. الإنتظار حتى إنتهاء البحث، وحينها يمكنك العثور على قناة كارتون نتورك بالعربية فور إلتقاط الجهاز لإشارتها. الإحتفاظ بالقناة في قائمة القنوات المفضلة، ليسهل مشاهدتها وقتما شئت. في حالة عدم إلتقاط الجهاز لإشارة القناة من خلال البحث الأوتوماتيكي، يمكن إستخدام البحث اليدوي وإدخال الإعدادت يدويًا وتشغيل البحث.

وبهذا يمكنكم متابعة كل ما يحبه أطفالكم من برامج ومسلسلات كرتونية ومسابقات على قناة كرتون نتوورك بالعربية Cartoon Network Arabic ، وسنوافيكم بأجدد الترددات للقناة فور تغييرها والإعلان رسميًا عن ذلك، فقوموا بمتابعتنا لكي تكونون أول من يحصل على تردد القناة الجديد، كما سيتم مدكم بكافة ترددات قنوات الكرتون في المملكة العربية السعودية.

أسماء أشهر برامج كرتون نتورك

تشتهر القناة بالعديد من مسلسلات الكرتون الشهيرة عالميًا، والتي حققت نسبة مشاهدات عالية على مستوى الوطن العربي، حيث عملت القناة على تقديمها بدبلجة إحترافية تتناسب مع عقل الطفل العربي، وفي التالي نقدم لكم أسماء أشهر تلك المسلسلات:

كلارنس.

فتيات القوة.

بن تن.

ابل اند اونيون.

عالم جامبول المدهش.

وقت المغامرة.

الدببة الثلاثة.

تين تايتنز.

اكشن اكسل.

مسابقات كارتون نتورك

تقعد إدارة قنوات كرتون نتورك cartoon network مسابقات متنوعة على فترات متفاوتة، حيث تبث بهذا روح الإثارة والمتعة لدى متابعيها من أطفال بكافة المراحل العمرية، ويتم الإعلان عن تلك المسابقات إما من خلال القناة على التلفاز، أو على موقع كرتون نتوورك على الإنترنت، وفي التالي بعض النماذج من تلك المسابقات:

كأس تون

تحديات كرتونرز

نجم الشهر

موقع كارتون نتوورك

يقدم لكم موقع كارتون نتوورك cartoon network عدد من الألعاب التي تتسم بأبطال شخصيات قناة كارتون نتوورك بالعربية، وتضم الألعاب كل التصنيفات التي تتناسب مع عقل الأطفال، فيوجد من بينها الأكشن والألغاز، بجانب الألعاب التي تعتمد على تشكيل الخطط الإستراتيجية، وكذلك ألعاب رياضية متنوعة، مع ألعاب جماعية للأصدقاء.

العاب كرتون نتورك

ومن بين الألعاب الأكشن الذي يقدمها موقع قناة كرتون نتورك تجدون التالي:

المنافسون الفضائيون

مهمة لاينو

قتال الطعام

المغامرة المثالية

رحلة النجوم

انقاذ العالم

أما من ألعاب المغامرات فنذكر لكم منها أفضل ستة ألعاب من على الموقع الرسمي:

التحديات الاسطورية

المديران

بمو العب معي

مهمة الابراج

القافز المتهور

بلس المنومة المغناطيسية

كرتون نتورك بالعربية هي قناة الأطفال الشهيرة على مستوى الوطن العربي، وقد قدمنا لكم التردد الرسمي الخاص بها وفقًا لأحدث تعديل صدر من القناة، وهذا جاء منا إستكمالًا لقائمة ترددات قنوات السعودية وسائر البلاد العربية التي يقدمها لكم موقعنا، فنرجو لأطفالكم مشاهدة ممتعة لكافة ما تقدمه قناة كرتون نتورك.