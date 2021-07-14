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عمر شويل - جدة تردد قناة تكبيرات العيد الجديدة 2021 على النايل سات وعرب سات، يبحث المسلمون في كل الدنيا من أجل تجديد الفرحة بقدوم عيد الأضحى المبارك، حيث سماع التكبيرات عبر القنوات يزيد من فرحة المسلمين بروحانيات وذكريات الأعياد بشكل عام على كل مسلم، فمن اهم هذه القنوات قناة الحج السعودية وقناة لبيك اللهم لبيك بالإضافة إلى قناة كنوز، لذا قمنا بتجميع كل القنوات الناقلة للتكبيرات علي الأقمار الصناعية المختلفة عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

تردد قناة تكبيرات العيد الجديدة 2021 على النايل سات وعرب سات

يبدأ المسلمين في شتي أنحاء العالم الإسلامي مع أول أيام ذي الحجة 1442 البحث عن اجمل أصوات التي يتم إذاعتها طوال 24 ساعة، حيث ذكرنا من قبل في مقال سابق كيفية سماع اجمل أصوات التكبيرات المتوقع أن يظل البحث مستمر علنها حتي نهاية أيام في الرابع والعشرين من شهر يوليو 2021، حيث من المقرر أن تبدأ أول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، الموافق 10 ذي الحجة 1442، يمكنكم بكل سهولة ضبط القناة يدوي من خلال اختيار الضبط أو الإعدادات ومن ثم تحديد القمر الصناعي نايل سات وكتابة التردد الجديد كالتالي:

التردد: 10728.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

دائما ما يحرص المسلمين من زيارة بعضهم البعض في أيام العيد والصلاة في المسجد مع التكبيرات منذ يوم عرفة، والكثير من المسلمين يقومون بالتضحية في هذا اليوم وتوزيع اللحوم على الأهل والأقارب والفقراء، بالإضافة إلي ارتداء أجود الملابس والتعطر بأفضل العطور احتفالاً بهذا اليوم، لذا يمكنكم الآن الإطلاع على القنوات الجديدة الناقلة لتكبيرات العيد التي أوضحناها في مقال سابق.

تردد قناة كنوز

تعد قناة كنوز واحدة من القنوات العربية الإسلامية التي تنقل شعائر عيد الأضحى التي يحرص على مشاهدتها الملايين حول العالم العربي والإسلامي، نظرا لما تقدمه القناة من برامج دينية متميزة، حيث تعمل القناة على مدار الساعة دون توقف، وربما تزايد البحث على قناة كنوز هذه الأيام نظراً لأن قناة كنوز تنقل تكبيرات عيد الأضحى المبارك، لذا يمكنكم الآن استقبال تردد قناة كنوز على القمر الصناعي عرب سات من خلال تسجيل التردد التالي:

التردد: 12015.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على الجهاز: saudia QQuran.

تردد قناة العراب تكبيرات

تعد قناة العراب واحدة من اهم القنوات العربية التي تنقل تكبيرات العيد طوال اليوم عبر ترددها الجديد الذي تم تحديثه مؤخرا لذا تتمكن أخي متابعة جميع الشعائر الإسلامية من تكبير وتهليل وأحداث يوم عرفة والطواف من خلال ضبط التردد الجديد كالتالي:

التردد: 12034.

استقطاب: افقي.

ترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

في الختام نتمنى لكل المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي قضاء عيد سعيد ممتلئ بالبهجة والسعادة وتمر الأزمة التي صاحبة المسلمين والعالم اجمع مؤخرا وهي أزمة فيروس كورونا المستجد بالبلاد، في حالة كنت بحاجة للمساعدة ضعها في التعليقات اسفل هذا الموضوع تردد قناة تكبيرات العيد الجديدة 2021 على النايل سات وعرب سات.