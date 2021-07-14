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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير مهم جدا أخطاء قاتلة عند استخدامك على واتساب اوعى تقع فيها في المقال التالي
حذر خبراء التقنية وتطبيقات المراسلة بتحذيرات هامة جدا لمستخدمي الواتساب واليوم من خلال مقالنا في موقع ثقفني سوف اعرض لكم هذه الاخطاء والتحذيرات حتى لاتقعوا فيها وتفقدوا حساباتكم وتعرضوا الهكر واختراق التشفير على التطبيق، حيث يعد تطبيق المراسلة الأكثر استخداما، وتتباهى الشركة أنها تقدم نظاما أساسيا آمنا للدردشة، نظرا لميزات الأمان التي توفرها من بينها ميزة التشفير من طرف لطرف، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، وهناك بعض الأخطاء التي يرتكبها مستخدمو واتساب، قد تؤدي في النهاية إلى كسر نظام الأمان الخاص بتطبيق الدردشة الأشهر، مما يعرضهم لخطر الاختراق وسرقة حساباتهم، والتي تتسبب لهم في مشكلة أكبر مثل كشف محادثاتهم والتعرض لعمليات الاحتيال والنصب من قبل محترفي سرقة الحسابات والتجسس وهكر تطبيقات المراسلة
الأخطاء الوارد الوقوع فيها من قبل مخترقي تطبيق واتساب:
حيث يوجد خطآن كبيران يرتكبها مستخدمو واتساب، يتسببان في تعرض حساباتهم للاختراق، وهما كالتالي:
1- تنزيل تطبيقات واتساب الخارجية أو المعدلة:
حيث يقوم بعض الأشخاص بتنزيل تطبيقات واتساب غير مصرح بها ومخترقة من الجماعات المحتالة والتابعة لجهات خارجية أو ما تسمى نسخة معدلة غير رسمية، والتي تدعي تقديمها لميزات إضافية يفتقر إليها الإصدار الأساسي، مثل تطبيق مثل GB WhatsApp و WhatsApp Gold ، وتجاه هذه الإصدارات المعدلة، يتخذ واتساب موقفا قويا، حيث ينتهي الأمر بالأشخاص الذين يستخدمونها إلى حظر أرقامهم من استخدام واتساب، أو سرقة الحساب ومحتوى المحادثات، حيث تم تصميم بعض تطبيقات الجهات الخارجية بحتة لسرقة حساب واتساب، ومن الجدير بالذكر فقد تم تسليط الضوء على رسالة حول تطبيق WhatsApp Pink، على أنها إحدى عمليات الاحتيال المنتشرة على منصة واتساب، قال باحث أمني في الهند، إن رسالة واتساب بينك، تحتوي على رابط مزيف يؤدي النقر عليه، لتنزيل برامج ضارة يمكن أن تسمح للمتسلل باختراق هاتفك والتحكم في إرسال رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بك.
2- الكشف عن رمز واتساب:
وهذه من أكبر الأخطاء الذي يقع فيها الكثيرون وتعد من أبرز عمليات الاحتيال الشائعة على واتساب، ويعمل المتسللون والمحتالون على الدخول مع العملاء ومستخدمي الواتساب وأن يحصل المتسلل على رمز التحقق المكون من ستة أرقام والتي يتم إرسالها إلى هاتفك للتحقق من ملكية حسابك، إذ يتظاهر الهاكر في هذه العملية بأنه أحد أصدقائك، وقام بالخطأ بإرسال رمزا إلى حسابك عبر رسالة قصيرة ويطلب منك أخباره به، لكن في الحقيقة يكون الرمز مخصصا للوصول إلى حسابك على واتساب، وفي حالة وقوعك ضحية لخدعة، وقمت بإرسال رموز التحقق الستة إليه، فأنت تعطيه الأذن بالاستيلاء على حسابك وحذفك من الوصول إليه مرة أخرى، ليبدأ من جديد عملية الاحتيال مع جهات اتصالك، ولتفادي الوقوع في مثل هذه الحيلة، إذا تلقيت رسالة غريبة من صديقك لك على واتساب، حاول الاتصال به أولا لمعرفة ما إذا كان هو الذي أرسل إليك هذه الرسالة، أو تم الاستيلاء على حسابه، لذلك ينصحك الخبراء بتأمين حسابك وتمكين ميزة التحقق من خطوتين الخاص بحسابك، لحمايته بطبقة أمان إضافية برمز PIN.
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