نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 اف إي المواصفات والسعر في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 اف إي، تم توفير هاتف Samsung Galaxy S10 FE في السعودية منذ فترة بسيطة، ومن الإعلان عنها وهناك الكثير من الأشخاص في السعودية يرغبون في معرفة سعر هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 اف سي وما هي المواصفات التي يتميز بها الهاتف، ونعرفكم اليوم بمزايا Samsung Galaxy S20 FE وسعره في المملكة العربية السعودية.

مواصفات سامسونج جلاكسي اس 20 اف اي

يتميز هاتف Samsung Galaxy S20 FE بالكثير من الخصائص والمميزات كما عهدنا من شركة سامسونج حيث أنها تسعى لتقديم أفضل الهواتف بأفضل المزايا والمواصفات، ومزايا هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 اف اي التي تجعل الطلب عليه متزايدًا هي:

كاميرا الهاتف ذات جودة عالية لا تعمل على بكسلة الصور. الانترنت في الهاتف سريع يسمح بالجيل الثاني. يتميز بوجود طبقة خارجية به تحميه عند السقوط أو الاصطدام لمنع إصابته بالخدوش. جودة تسجيل الفيديوهات عالية تصل حتى 4K. الهاتف يدعم بصمة الهاتف. الميكروفون الذي يدعمها هاتف صوته نقي ومرتفع يمنع الضوضاء. يسمح بكارت ذاكرة تصل مساحته إلى 1000 جيجا بايت. وزن الهاتف خفيف نسبيًا وهي من الميزات التي يبحث عنها الكثير قبل شراء الهاتف. تتوفر به خاصية لمنع وصول الأتربة والغبار إليه. الشاحن الذي يدعمها الهاتف شاحن سريع.

سلبيات هاتف Samsung Galaxy S20 FE

وهناك العيوب التي أخذت على الهاتف الجديد من شركة سامسونج منها:

لا يدعم خاصية الشحن اللاسلكي. كثرة استخدام الهاتف تعمل على نفاذ البطارية سريعًا وتجعله يسخن وترتفع حرارته في وقت بسيط. لا يحتوي على لمبة خارجية خاصة بالإشعارات. لا يدعم خاصية الراديو. لا تحتوي علبة الهاتف على سماعات الأذن مثل الكثير من الهواتف الأخرى، مع العلم أن تلك السماعات نادرة الوجود عند البحث عنها.

سعر Samsung Galaxy S20 FE في السعودية

تم توفير هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 اف اي في جميع مولات والمحلات التجارية ومنافذ البيع في المملكة العربية السعودية ويتوافر بسعر 2274 ريال سعودي، يقدم بالملحقات الخاصة به مجانًا.