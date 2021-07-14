نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من مستخدمي التليفون الارضي في مصر عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021. حيث انة من المقرر أن يتم صدور الفاتورة غدا الخميس ويرغب الجميع في معرفة الفاتورة لتجديد اشتراك الأراضي ودفع المبلغ المستهلك طوال الشهر. ويمكن للجميع الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بشكل الكتروني من خلال شبكة الانترنت وسداد الفاتورة الكترونيا. وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوضح لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الهاتف بخطوات سهلة وسريعة.

فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021

يمكن لجميع عملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة وبشكل الكتروني من خلال الهاتف أو الحاسوب من خلال موقع المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت. حيث توفر الشركة لجميع عملائها إمكانية الاستعلام عن الفاتورة برقم الخدمة وكود المنطقة وسوف تظهر لك الفواتير المستحقة. بعد ذلك يمكنك الدفع بشكل إلكتروني من خلال الفيزا الخاصة بك أو الدفع من خلال منافذ فوري أو الفرع الرئيسي للشركة.

علي كافة عملاء شركة المصرية للاتصالات دفع الفاتورة الخاصة بهم في الوقت المحدد وعدم التاخر في دفع الفواتير المستحقة. حيث ان الشركة اصبحت توقع غرامات على المستخدمين الذين يتأخرون في سداد فاتورة التليفون الارضي عن موعدها المحدد. لذلك سوف نوفر لكم في الخطوات التالية طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي خطوة بخطوة بشكل الكتروني.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للجميع الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالعديد من الخطوات المختلفة ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الاستعلام عن الفاتورة بشكل صحيح:

توجه إلى موقع المصرية للاتصالات من خلال شبكة الانترنت علي هاتفك أو الكمبيوتر.

من خلال شبكة الانترنت علي هاتفك أو الكمبيوتر. بعد ذلك ستظهر لك خانة كود المنطقة وخانة رقم التليفون.

يمكنك أيضا الاستعلام برقم الحساب أو الاستعلام عن الرقم الجديد عليك اختيار ما يناسبك.

بعد كتابة رقم التليفون وكود المنطقة قم بالضغط علي اظهر الفواتير.

بعد ذلك انتظر ثواني وسوف تظهر لك الفواتير المستحقة ويمكنك السداد بشكل الكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

سوف تتوفر طريقة السداد والدفع من غداً الخميس وسوف تظل متاحة أمام الجميع حتى يوم 15 من الشهر المقبل وهو اغسطس. لذلك على كافة عملاء المصرية للاتصالات سداد الفاتورة في هذه الفترة تجنباً الغرامات التي تفرض على المتأخرين بعد المدة المحددة.