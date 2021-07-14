نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة ماين كرافت الاصلية آخر إصدار 2021 وكيفية تشغيلها على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت الاصلية آخر إصدار 2021، من أكثر الألعاب الإلكترونية المشهورة في وقتنا الحالي لعبة ماين كرافت، تلك اللعبة التي يتمتع فيها اللاعبين بمغامرة ممتعة في عوالم افتراضية، ويتم خلال جميع مراحل اللعبة استخدام المكعبات المنقطة التي تحاكي أشياء موجودة في عالمنا الحقيقي، وقد تم تأسيس هذه اللعبة في عام 2009م من خلال شركة Mojang، وبعد ذلك عملت الشركة على تطويرها كل عام حتى أصبحت من أكثر الألعاب شعبية في العالم كله، ومن أكثر ما يميز هذه اللعبة هو إمكانية اللعب فيها بشكل فردي وشكل جماعي، كما تتميز اللعبة بألوانها الجذابة وخلفياتها العالية الجودة التي تجذب اللاعبين.

لعبة ماين كرافت الاصلية آخر إصدار 2021 علي جهاز الكمبيوتر

يتم الدخول على موقع الرسمي الخاص للعبة ماين كرافت وبعد ذلك يتم الضغط على رابط المباشر للتشغيل، وبعد ذلك يتم فتح الملف وتثبيته على الجهاز، وبعدها يمكن الاستمتاع بهذه اللعبة في أي وقت.

كما يمكن تشغيل لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10 من خلال خطوات بسيطة جداً، أولها أن يتم الدخول على متصفح الويب الخاص بالجهاز ماين كرافت دوت نت وبعد ذلك تظهر مجموعة مختلفة من الاختيارات، يتم الضغط على الاختيار الذي يحمل كلمة ويندوز، وبعدها يتم الانتقال إلى الموقع التجريبي الخاص بنسخة ماين كرافت لويندوز 10، وعندها يتم الضغط على كلمة Free Trial، وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول في الموقع بالاعتماد على حساب مايكروسوفت الخاص، وبعد ذلك يتم فتح الملف الذي تم تنزيله على سطح المكتب ومن ثم تثبيت اللعبة والاستمتاع بها في أي وقت.

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft على الهواتف الذكية

تشغيل هذه اللعبة على الهواتف الذكية يتم بخطوات بسيطة سواء كان الهاتف يعمل بنظام الأندرويد أو نظام الأيفون، حيث يتم الدخول على متجر التطبيقات الخاص بكل نظام، وبعدها يتم البحث عن اللعبة، وبعدها يتم شراؤها من خلال أي طريقة من طرق الدفع الإلكترونية، وبعد إتمام عملية الشراء يتم الضغط على زر التشغيل حتى يتم تثبيت اللعبة على الجهاز، وبمجرد إتمام الخطوات السابقة يمكن للاعب الاستمتاع باللعبة في أي وقت.