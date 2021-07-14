نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تطبيق التواصل واتساب Whatsapp يفاجئ مستخدمي هواتف آيفون ميزات جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب WhatsApp يحتوي على مجموعة جديدة من الميزات لإصداره على أنظمة التشغيل أندرويد وiOS خلال الشهر الجاري، وتشير التقارير إلى خدمة المراسلة المملوكة لشركة Facebook على وشك إضافة ميزة جديدة لمنصة اختباراتها على هواتف آيفون.

وبحسب ما ذكره موقع “the weekend leader”، أصدر تطبيق المراسلة الشهير واتساب، تحديثا جديدا للإصدار التجريبي من التطبيق على نظام التشغيل iOS من آبل، يحمل الرقم 2.21.140.11، والذي يجلب واجهة اتصال جديدة، وبعض التعديلات الحديثة الإضافية على خاصية إجراء المكالمات بين المستخدمين وبعضهم.

كما ذُكرلدى موقع WABetaInfo، المتخصص في تحديد وعرض مزايا واتساب الجديدة، عند إجراء مختبري الإصدار التجريبي من تطبيق المراسلة المخصص لهواتف iPhone لمكالمة عبر الخدمة، يشاهدون واجهة اتصال جديدة مشابهة لتطبيق آبل الافتراضي فيس تايم FaceTime.

ويضيف تحديث واتساب الأخير وظيفة إجراء المكالمات بالتطبيق، زرا جديد يسمى Ring، والذي يسهل عملية الوصول لشخص ما في المكالمة الاتصال بشخص ما مرة أخرى إذا لم يتمكن من قبول اتصاله الأول.

ميزة تطبيق واتساب الجديدة هواتف آيفون

يعرض تطبيق واتساب ميزة أخرى مع إصدار Beta على متجر App Store من آبل، وهي القدرة على الانضمام إلى مكالمة جماعية جارية، إذا لم يقم المستخدم باستطاعته الإجابة في وقت إجراء المكالمة، فإذا تجاهل المستخدم مؤقتًا المشاركة في مكالمة جماعية، وفتح تطبيق واتس آب WhatsApp مرة أخرى بعد مرور المزيد من الوقت، وكانت المكالمة الجماعية ما زالت جارية، فيقدم التطبيق تنبيهًا إذا كنت تريد الانضمام إلى مكالمتك الفائتة، دون قيام المشاركين الآخرين بتكرار إضافتك إلى المكالمة.

حيث يرسل إليك نظام تطبيق واتس اب، إشعارا يُسمى انقر للانضمام Tap to join، في علامة تبويب الاتصال الجديدة التي سوف تظهر لك، سوف تحتاج فقط إلى النقر على هذا الخيار للمشاركة في المحادثة الجماعية قبل الإنتهاء منها.

ميزة المكالمة الجماعية تطبيق واتس آب

وفي الآونة الأخيرة بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة تعدد الأجهزة على تطبيق سطح المكتب، ووفقًا لـ WABetaInfo، سوف يتمكن المستخدمون من إضافة ما يصل إلى أربعة أجهزة وهاتف محمول واحد بنفس الحساب.

وبالرغم من إيقاف تشغيل الهاتف أو عدم وجود اتصال بيانات الهاتف، سيكون من الممكن استخدام التطبيق على جهاز Mac أو، في المستقبل غير البعيد، على تطبيق iPad الرسمي، دون الحاجة إلى الإنترنت.