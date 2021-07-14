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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب WhatsApp يعلن ميزة جديدة ينتظرها العديد من المستخدمين وكيفية استخدامها في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصبح تطبيق الواتساب في هذه الأيام من أكثر التطبيقات استخداماً من قبل محبي التكنولوجيا ومهتمي بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد شهدت الأونة الأخيرة العديد من التحديثات الأخيرة التي أعلن عنها جوجل في مختلف التطبيقات التي تتعلق بالمراسلة الفورية، حيث يزداد مجال المنافسة بين هذه التطبيقات، ويعد تطبيق الواتساب من اكثر التطبيقات عمليات البحث من قبل المستخدمين، وذلك بعد أن أعلن عن الميزات الجديدة التي تم فرضها بالإضافة إلى الميزة الجديدة التي لم يتم تحديد موعد لإطلاقها بشكل رسمي، فهي فقط في حيز التجربة على العديد من الأنظمة للهواتف المحمول، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا تفاصيل عن ميزات تطبيق واتساب بعد التحديث الأخير.
ميزة جديدة في الواتساب WhatsApp:
أشار العديد من خبراء التقنية في مختلف المواقع التي تتعلق ببرامج التواصل الاجتماعي وخاصة بالمراسلة الفورية، أن تطبيق واتساب WhatsApp يختبر ميزة جديدة ينتظرها العديد من المستخدمين منذ نشأة التطبيق والإعلان عنه، ووفقاً للمعلومات التي تم تداولها عبر هذه المواقع فإن القائمين على تطبيق الواتساب أطلقوا مؤخراً النسخة التجريبية من التطبيق وهي تحمل رمز 2.21.140.9، علماً بأن هذه النسخة هي مخصصة فقط لهواتف الأيفون أي لا يمكن الاستفادة منها لكل من نظام الأندرويد أو IOS، فمن خلال هذه النسخة يتم تجربة الميزة الجديدة View Once واختباراها، وقد أشاروا الخبراء أن هذه الميزة تم اختبارها مسبقاً على النسخ التجريبية لهواتف الأندرويد.
مميزات الميزة الجديدة وكيفية استخدامها:
من خلال ما تم ذكره عن الميزة الجديدة فهي تتيح لأي مستخدم إرسال صور وفيديوهات لأشخاص أخرين من خلال تطبيق الواتساب، ونتيجة لعدة التجارب التي تمت فإنه يتم اختفاء هذه الصور أوالفيديوهات مباشرة بمجرد أن يشاهدها الشخص المستلم لمرة واحدة، ولكي يكون تطبيق الميزة مؤكد يتم إرسال رسالة للمرسل تشير إلى أن المستلم قد فتح الرسالة وشاهد الصورة والمحتوى قبل الحذف.
ومن الجدير بالذكر أن التطبيق حتى وقتنا هذا لم يعلن عن موعد محدد لإطلاق هذه الميزة فهي ما زالت تحت التجربة في مختلف الأنظمة، لمعرفة مدى استجابتها، كما ندعو كافة مستخدمي تطبيق الواتساب إلى تحديث التطبيق وفقاً لآخر إصدار حتى يتم الحصول على المميزات الأخيرة التي تم توضيحها من خلال موقعنا ثقفني عبر مقالاتي، ويتم تحديث التطبيق من خلال عدة خطوات نظراً لتساؤل العديد من متابعينا ونعرضها لكم.
خطوات تحديث تطبيق الواتساب 2021:
نظراً لزيادة الأسئلة من قبل المستخدمين حول كيفية تحديث تطبيق الواتساب للتمكن من الاستفادة من المميزات المتعددة التي تم الإعلان عنها، وهذا التحديث يتم من خلال هذه الخطوات وهي:
- في حالة أن المستخدم يستعمل تطبيق الواتساب على الهاتف المحمول فيقوم بفتح جوجل بلاي وكتابة WhatsApp في أيقونة البحث ثم الضغط على Search، يتم اختيار تطبيق الواتساب، والضغط على أيقونة تحديث، ويتم بشكل تلقائي تحديث التطبيق وفقاً لآخر نسخة تم الإعلان عنها.
- في حالة أن المستخدم أول مرة يرغب في تحميل التطبيق، يقوم بالدخول على الهاتف المحمول ثم اختيار برنامج جوجل بلاي وكتابة تطبيق واتساب في علامة البحث، ثم اختيار أيقونة بدء التنزيل، ويتم تحميل التطبيق على الهاتف وفقاً لآخر إصدار تم الإعلان عنه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب WhatsApp يعلن ميزة جديدة ينتظرها العديد من المستخدمين وكيفية استخدامها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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