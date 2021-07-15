أحدث هواتف آبل ودرة الهواتف آيفون 13بروماكس سعره ومميزاته وعيوبه

طرحت شركة آبل أحدث هواتفها آيفون بروماكس 13 فهو هاتف حديث من هواتف أبل وهو الـ iphone 13 Pro Max فهو الأكبر والأحدث في سلسلة هواتف أبل الحديثة وسوف نتعرف على مميزاته وعيوبه ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم مميزاته ومواصفاته وسعره وعيوبه ، ومن أهم المميزات التي حصل عليها هو حصوله على شاشة من شركة سامسونج من نوع LTPO OLED محمية بطبقة زجاج قوية يتمتع بصلابة ومقاومة الصدمات والخدوش، وأيضا يدعم Face ID و Touch ID معا خلاف الهواتف السابقة أما الكاميرا الأمامية تأتي مزدوجة والمعالج يأتي من أفضل المعالجات من حيث الأداء والسرعة “Apple A14 Bionic” ويدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس.

مواصفات هاتف iphone 13 Pro Max :

يعتبر هاتف آيفون بروماكس 13 من أحدث ما أنتجته شركة آبل بمواصفات غير عادية ومميزات نادرة وبأفضل إمكانيات وإليكم مواصفات هاتف آيفون بروماكس13

يدعم خاصية الـ NFC. يأتي الهاتف مع أبعاد الطول 160.8 × العرض 78.1 × السمك 7.4 ملم أما الوزن يزن 228 جراماً. شريحة اتصال واحدة من نوع Nano Sim أو شريحتين حسب الدولة. يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G. خامات الصنع من واجهة زجاجية زجاج غوريلا والظهر من الزجاج والإطار أو الهيكل من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أنه يدعم مقاومة الماء والغبار. يدعم خدمات الدفع عن طريق الفيزا كارد والماستر كارد. الشاشة تأتي من نوع Samsung LTPO OLED مع معدل تحديث 120 هرتز بكثافة 409 بكسل لكل بوصة مع سطوع 800 شمعة أما المساحة 6.3 إنش بدقة 2532 × 1170 بكسل وتدعم أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى على الشاشة بنسبة 86.6٪ تأتي مع طبقة من الحماية من زجاج مقاوم للخدش والطلاء وأيضا الزيت والبصمات كما تدعم خاصية الـ HDR10+ و الـ Dolby Vision. الشاشة تأتي من نوع Super Retina XDR OLED بكثافة 409 بكسل مع معدل تحديث 120هرتز مع سطوع 800 شمعة أما المساحة 6.3 إنش بدقة 2532 × 1170 بكسل وتدعم أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى على الشاشة بنسبة 86.6٪ تأتي مع طبقة من الحماية من زجاج مقاوم للخدش والطلاء وأيضا الزيت والبصمات كما تدعم خاصية الـ HDR10+ و الـ Dolby Vision. يأتي الهاتف بثلاث إصدارات للذاكرة الأول ذاكرة صلبة بسعة 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام والثانية ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام والثالثة ذاكرة صلبة بسعة 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام – لا يدعم زيادة المساحة التخزينية. الهاتف يأتي بمعالج Apple A14 Bionic سداسي النواة تكنولوجيا 5 نانومتر مع معالج رسومي من نوعApple GPU الكاميرا الخلفية للجوال تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي :

– الكاميرا الأولى بدقة 24 ميجا (dual pixel) دبل بكسل بفتحة عدسة F/1.6 من نوع wide خاصة بالتصوير الواسع وهي الكاميرا الأساسية تدعم المثبت البصري الـ OIS تستخدم أحدث تقنيات للتثبيت الصور

والكاميرا الثانية تأتي بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع (ultrawide) الخاصة بالتصوير الواسع جدا والمسؤولة عن التقريب وتدعم المثبت البصري OIS والزوم دون فقدان الجودة

– والكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل من نوع (telephoto) تدعم خاصية optical zoom

– والكاميرا الرابعة 12 ميجا بكسل (مستشعر عمق) والمسؤولة عن عمل البورتريه والعزل وتطلق عليها شركة ابل النمط الليلي كما تدعم LED flash, HDR, panorama. أما بخصوص تصوير الفيديوهات للكاميرا الخلفية حصلت على جودة الـ 4K بمعدل التقاط 60/24/30 وجودة الـ 1080 بكسل بمعدل التقاط 240/120/60/30 إطار في الثانية كما تدعم خاصية gyro-EIS و Dolby Vision HDR و stereo sound . أما كاميرا الأمامية “مزدوجة” تأتي الاولي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 من نوع (wide) تدعم التصوير الواسع وخاصية التصوير الـ HDR ، gyro-EIS اما الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل من نوع (depth/biometrics sensor) خاصة SL 3D وفتح الهاتف عن طريق Face ID كما تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات حصلت علي جودة الـ 4K بمعدل التقاط 24/60/30 إطار في الثانية و جودة الـ 1080 بمعدل التقاط 120/60/3. يحتوي الهاتف على ميكروفون الثانوي المخصص عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف. الواي فاي يأتي بترددات الـ Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصية الـ A2DP, LE, aptX HD. يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS GLONASS GALILEO BDS. يدعم الهاتف اغلب المستشعرات Face ID ، accelerometer ، gyro، proximity، compass ، barometer ، Siri natural كما يدعم أوامر اللغة والإملاء. يأتي مع سماعات خارجية من نوع ستيريو بالإضافة لدعم الهاتف خاصية الـ Dolby Atmos . أما عن منفذ الـ USB فيأتي من النوع الـ 2.0 Type-C مع دعمه لخاصية الـ On-The-Go. البطارية تأتي بسعة 4000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع يدعم الشحن اللاسلكي قدرة 25 وات بالإضافة إلى دعم شحن لاسلكي عكسي بقدرة 20 وات تعمل لمدة 24 ساعة في تشغيل الفيديوهات عبر الهاتف و تعمل لمدة 14 ساعة في تشغيل الفيديوهات عبر الانترنت وتشغيل الصوتيات لمدة 90 ساعة. يأتي بنظام التشغيل الـ iOS 15. يأتي الهاتف الون الأسود والأبيض والذهبي والفضي والأزرق

مميزات iphone 13 Pro Max :

مميزات جاءت تنافس أفضل ما أنتجته شركات الهواتف الذكية وهو ما سنذكره لكم بالتفصيل :

يدعم خاصية قريب المدي الـ NFC. خامات الصنع التي يأتي بها ذات جودة عالية من مواد ذات جودة عالمية تلمس الفخامة. تأتي السماعات الخارجية من نوع Stereo سوف تحصل على صوت نقي وعالي. شاشة قوية حصلت على طبقة حماية قوية وجودة عالية ولكن شاشة هاتف الـ Samsung Galaxy S 22 Ultra أفضل منها. حصل الهاتف على معالج قوي يعمل تكنولوجيا الجيل الخامس حصل على أداء قوي في العاب. كاميرا ذات جودة عالية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4k تأتي مع تقنية الثبات Sensor Shift من أبل للحصول على فيديوهات أكثر ثباتاً. ما يميز هذا الهاتف عن هواتف سلسلة الـ iphone 12 السابقة تم العمل بشكل ملحوظ على تغير البطارية لتصبح أكثر قوية وتصمد إلى فترة كبيرة.

بطارية هاتف آيفون 13 بروماكس:

ليثيوم بوليمر 4000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من مكانها

غير قابلة للإزالة من مكانها شحن سريع بقدرة 18 وات بحيث يصل شحن البطارية إلى 50% في 30 دقيقة

شحن لاسلكي مع شاحن Mag safe بقدرة 15 وات

عيوب موبايل iphone 13 Pro Max :

لا يدعم زيادة المساحة التخزينية.

الهاتف الثقيل نوعا ما، اذا كنت من الأشخاص التي لا تفضل الموبايلات الثقيلة.

علبة الهاتف لا تأتي مع الشاحن وأيضا سماعات الأذن.

سعر هاتف iphone 13 Pro Max :