سامسونج تطور إصدارا جديدا من هاتف ”Galaxy A12”

طرحت شركة سامسونغ الهاتف الذكي ”Galaxy A12“ في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، واعتبارا من عام 2021، تم طرح الجهاز للبيع في جميع المناطق تقريبا، كما سيتم إطلاق إصدار جديد من الهاتف.

ووفقا لتقرير ”DealNTech“ ستطلق الشركة الكورية الجنوبية ،قريبا، إصدارا جديدا من ”Galaxy A12“ برقم الطراز ”SM-A127F“ والمجهز بمعالج ”Exynos 850“ أحادي الشريحة من سامسونغ.

وظهرت صفحة دعم لهذا الهاتف بالفعل على أحد مواقع سامسونغ الرسمية الإقليمية، كما يُفترض _أيضا_ أن هذا الهاتف قد جرى اعتماده من قبل معيار الاتصال ”Bluetooth SIG“.

ووفقا لموقع ”gsmarena“ التقني، سيتم تشغيل ”Galaxy A12“ الجديد بواسطة معالج ”Exynos 850 SoC“ بدلا من معالج ”MediaTek Helio P35“ الموجود في النموذج الأصلي.

وبالفعل، سيكون هذا هو الاختلاف الوحيد بين الطرازات القديمة والجديدة.

وبالتالي، من المتوقع أن يأتي هاتف ”Galaxy A12“ القادم (SM-A127F) بشاشة من نوع ”LCD“ عالية الدقة تتبع تصميم ”Infinity-V“ مقاس 6.5 بوصة.

إلى جانب ذلك، يأتي الهاتف مع وحدة كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيس بدقة 48 ميغابكسل (عريضة) ومستشعر 8 ميغابكسل (عريض للغاية) ومستشعري 2 ميغابكسل (ماكرو) و2 ميغابكسل (عمق).

ويأتي الهاتف الجديد مزودا بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة وميزة الشحن السريع 15 واط، وسيكون حجم ذاكرة الوصول العشوائي 3 أو 4 غيغا بايت، ويمكن أن تكون ذاكرة الفلاش الثابتة 32 أو 64 أو 128 غيغا بايت.

وسيحتوي ”Galaxy A12“ أيضا على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، وفتحة بطاقة مايكرو إس دي، ومنفذ USB من النوع C، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب.

ومن غير المعروف ما إذا كان الطراز الجديد سيأتي للمرة الأولى مع واجهة ”One UI Core 2. x“ المستندة إلى ”Android 10“ أو الأحدث ”One UI Core 3. x (Android 11)“.

ولم تعلن شركة سامسونغ رسميا حتى الآن عن موعد إطلاق الهاتف الذكي.