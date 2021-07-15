نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل نت موبايلي يوم وشهر بالخطوات وطريقة إلغاء الاشتراك بها 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل نت موبايلي يوم واحدة من أهم الخدمات التي يبحث عنها الكثير من عملاء شركة موبايلي بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن قامت الشركة بتوفير العديد من الباقات الحديثة والمتطورة والمناسبة لجميع الفئات، وأهمها باقات الإنترنت اليومية التي تتميز بقوتها وسرعة الإنترنت بها إلى جانب رخص سعرها، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على خطوات تفعيل نت موبايلي يوم وكيفية إلغاء الاشتراك، كما سنتعرف على سعر الباقة اليومية من موبايلي.

طريقة تفعيل نت موبايلي يوم

تعتبر شركة موبايلي واحدة من أهم وأبرز شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، حيث فازت بالمركز الثاني في الهاتف المحمول تزامنا مع بداية احتكار قطاع الاتصالات بالمملكة.

تعمل الشركة بشكل دائم على تقديم أفضل العروض والخدمات المميزة كخدمات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت المنزلي والإنترنت الهوائي ، إلى جانب العديد من الخدمات و العروض و الأنظمة الجديدة الأخرى، وذلك بهدف توفير أفضل سبل الراحة لعملائها.

كما تقدم الشركة العديد من الطرق الإلكترونية التي تساعد العملاء على الحصول على خدمات تفعيل الإنترنت والمكالمات وغيرها من الخدمات من المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع الشركة، ومن هذه الخدمات خدمة تفعيل نت موبايلي يوم وشهر.

وتتمثل طريقة الحصول على هذه الخدمة في النقاط التالية:

أولاً يمكن طلب تفعيل خدمة الإنترنت اليومي عن طريق الاتصال على خدمة عملاء موبايلي عبر الرقم التالي: 1100.

ثانياً يمكن للعملاء تفعيل الباقة الإنترنت المطلوبة عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب بها كلمة يوم إلى الرقم 1100.

وأخيراً من خلال اتباع الطريقة التقليدية في حالة مواجهة العميل أي مشكلة وهي زيارة العميل لأقرب فرع للشركة بالنسبة له.

في حالة الرغبة في تفعيل باقات نت موبايلي شهر، فإنه يقوم بإرسال رسالة نصية إلى رقم 1100 بها كود التفعيل.

بكم تفعيل موبايلي يوم

يتساءل الكثير من المواطنين عن مبلغ تكلفة الباقة اليومية من موبايلي، والتي تبلغ حوالي 24 ريال سعودي فقط لليوم الواحد.

في حالة رغبة المواطن في إعادة تجديد الخدمة مرة أخرى في اليوم التالي، فبإمكانه اتباع الطرق السابق ذكرها في الفقرة السابقة، حيث أنه لا يتم تجديد الباقة تلقائياً.

وفي حالة الرغبة في إلغاء الاشتراك فبإمكان العميل الاتصال على رقم 1100، أو عن طريق إرسال رسالة فارغة لرقم 1411.

تطبيق موبايلي

قامت الشركة بإطلاق تطبيق موبايلي ليتمكن العملاء من التحكم في باقاتهم الخاصة سواء الإنترنت أو المكالمات، بالإضافة إلى مساعدة العميل في دفع وإعادة شحن الرصيد والباقة بسهولة، وعلاوة على ذلك سهولة دفع الفواتير عبر التطبيق.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا، حيث وضحنا لكم من خلال المقال طريقة تفعيل نت موبايلي يوم وشهر، كما تعرفنا على سعر الباقة اليومية وكيفية إلغائها عند الحاجة إلى ذلك، في حالة وحود أي استفسارات بإمكانكم تركها في التعليقات.