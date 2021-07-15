نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب إمكانية فتح التطبيق في أكثر من 4 أجهزة والتخلص من ميزته المزعجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب WhatsApp يوفر إمكانية فتح التطبيق على أكثر من 4 أجهزة مما يتيح للمستخدم استخدام واتس آب على هاتفه وما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى غير هاتفية في نفس ذات الوقت، كما يستمر بالعمل حتى لو استنفدت كل طاقة بطارية الهاتف لأن كل جهاز متصل بـواتساب بشكل مستقل، يتيح لك ذلك إجراء مكالمة فيديو على جهاز واحد أثناء التصفح على هاتفك أو التحقق من رسائلك على جهاز الكمبيوتر وفقا لما تم نقله من موقع Digitartlends.

ويأتي ذلك ليحل أكبر إحباطات اى مستخدم تجاه تطبيق واتساب هو مدى ارتباطه بهاتفه، حتى الآن في أي وقت تقوم فيه بإعداد حساب واتس اب، حتى لو كان على سطح المكتب أو iPad ، فإن المستخدم تقوم بشكل أساسي بتوجيه كل شيء عبر الهاتف الجوال، مما يمنعه من تشغيل العديد من الأجهزة الثانوية المستقلة.

ميزة واتساب WhatsApp الجديدة

من التقنيات والمميزات الحقيقية هو كيفية تعامل شركة واتساب مع مشكلات الأمان التي تظهر عند تقديم أجهزة متعددة، حيث يعد التشفير الكامل من طرف إلى طرف أحد أهم نقاط الآمان والبيع في واتس آب، جنبًا إلى جنب مع الآخرين مثل سيجنال و Telegram، قد عمل واتساب تطبيق سابقًا باستخدام مفتاح هوية واحد لجميع الاتصالات المشفرة في هواتف المحمول.

ويتم تشفير كل رسالة على بمفردها، ولا يتم تخزين الرسائل في الخادم بعد تسليمها. ومع ذلك فإن هذه التغييرات ،على الرغم من الترحيب بها، لا تزال أقل من تطبيق Telegram والذي يتيح لك استخدام التطبيق على جميع أجهزتك في نفس الوقت ومزامنة الرسائل بسلاسة عبر أي عدد من الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

تحديث تطبيق واتس آب النسخة الجديدة

سوف يتم العمل لدى واتساب ما يصل إلى أربعة أجهزة بخلاف الهواتف، ولكنه لا يزال يمثل خطوة كبيرة في معالجة واحدة من أكبر شكاوى الأشخاص بشأن التطبيق، حيث يتم اختبار هذه الميزة مع مجموعة صغيرة من المستخدمين من تطبيق واتساب التجريبي الحالي في الوقت الحالي، قبل طرحها على الجميع.