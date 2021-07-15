نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مضمونة لـ شحن شدات ببجي والحصول على pubg uc 12000 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتنوع طرق شحن شدات ببجي برقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب عبر المواقع الرسمية المعتمدة، والتي توفر الحصول على آلاف الشدات مقابل الخصم من رصيد بطاقتك الإلكترونية، وهو ما يساعدك بشكل كبير ومباشر في الحصول وشراء العناصر الأساسية للعبة من المتجر، ما يعزز فرصك للاستمتاع باللعبة والوصول للمستويات الأعلى والابتعاد عن أقرب منافسيك، مع العلم أن يوجد طريقتين للشحن الأكيد، سواء عن طريق الخصم الإلكتروني من الفيزا كارد الخاصة بك، أو من خلال طرق الدفع الفوري المتاحة في دولتك عن طريق المحفظة الإلكترونية أو خدمات فوري ومصاري.

شحن شدات ببجي برقم الـ id

أما عن أكثر الطرق مصداقية لـ شحن شدات ببجي بشكل سريع وسهل والحصول الأكيد على الشدات مقابل الرصيد، فهي الشحن من خلال موقع: midasbuy، ويتطلب منك الأمر تسجيل الدخول واختيار الشحن أو الاسترداد، ثم تسجيل رقم جوالك وكود دولتك الدولي، ثم تحديد رقم القسيمة التي ترغب في شرائها بعد اختيار طريقة الدفع الإلكتروني، وهو ما يتطلب منك كتابة رقم الـ ID، ثم اختيار عدد أو كمية الشدات التي ستقوم بشرائها، ثم بعد ذلك تأكيد الشراء بموافق أو إرسال أو شراء الآن.

تأكيد عملية الشراء أو استرداد الهدايا

جدير بالذكر أن الموقع ذاته الذي ستقوم بـ شحن شدات ببجي، سيطلب منك تأكيد عملية الشراء وحفظ الرقم السري للدخول لاحقًا، من خلال كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، وهو ما سيتم الرد عليك بكود الشحن أو الاسترداد الجديد عبر الايميل الذي قمت بتسجيله، وبعد تأكيد تلك الخطوة يمكنك كتابة رقم القسيمة والاسترداد في الخانة المخصصة له، وعلى الفور سيصلك رصيد الشدات الجديدة، كما ستصلك رسالة لتوضيح ما تم خصمه من مقابل مالة مقابل الشدات التي حصلت عليها، كما يمكنك ربط حسابك بموقع التواصل الاجتماعي.

ما فائدة الحصول على pubg uc؟

جدير بالذكر أن الحصول على pubg uc، سيمكنك من شراء العناصر الأساسية من أسلحة ومعدات وسكنات ورقصات وأشكال وغيرها مقابل ما تم شحنه، وهو ما يساعدك على الحصول على جميع متطلبات اللعب القوي والمنافسة الأقوى.