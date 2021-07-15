نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 13 الجديد في أسواق السعودية…موعد نزوله وماهي عيوبه و أهم مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 13 الجديد في أسواق السعودية ، تختلف أسعار جوال iphone 13 من سوق لأخر علي حسب العملة المحلية للدولة المستوردة من شركة ابل العالمية ، حيث أصبح مواطنين المملكة العربية السعودية في حالة ترقب لنزول هذا الجوال الجديد من ابل لرغبتهم الشديدة في شراؤه واكتشاف إمكانياته ، أيضآ قامت شركة ابل في الفترة الأخيرة بطرح أربع طرازات مختلفة لهذا الجوال في الأسواق وهما ايفون 13 ،ايفون 13 برو ، ايفون 13 ميني ،ايفون 13 برو ماكس ، وكلا منهما يأتي بعدد مساحات تخزين مختلفة وإصدارات مختلفة لكل جوال فيهم ،وفي ظل تساؤل الكثير عن متي يكون موعد نزول ايفون 13 في السعودية ظهر مجموعة أخبار مسربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن مواصفات جوال ايفون 13 الجديد ،وكم يكون سعره وأيضا مجموعة من العيوب التي توجد فيه ،وتسرب أيضآ خبر موعد نزوله حيث من المحتمل أن يكون موعد أنطلاقة في المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري 2021 .

ومن خلال مقالتنا اليوم سوف نعرض لكم مجموعة معلومات عن أهم مميزات هذا الجوال وعيوبه وماهو سعر ايفون 13 الجديد في أسواق السعودية والأسواق العالمية أيضآ وموعد نزوله تابعوا.

سعر ايفون 13 الجديد في مختلف الأسواق

كذلك من المتوقع وفقا لمجموعة التسريبات التي تمت علي مواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار ايفون 13 تصل إلي :

يصل سعره في الأسواق العالمية إلي 1099 دولار أمريكي. سعر الايفون 13 الجديد في السوق المصري يصل إلي 17.240 جنية. كذلك في سوق المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يكون سعر جوال ايفون 13 الجديد ب 4125 ريال سعودي. ووصل سعر الجوال في الأمارات إلي 4030 درهم.

مميزات iphone 13 الجديد

يدعم الجوال استخدام جميع شبكات الهاتف المحمول مثل شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس أيضآ.

تصل دقة الكاميرا الأمامية لجوال ايفون 13 إلي 12 ميجا بكسل ،وذلك الميزة تمكنك من التقاط صور بجودة عالية الوضوح.

إلي 12 ميجا بكسل ،وذلك الميزة تمكنك من التقاط صور بجودة عالية الوضوح. كذلك يعد هذا الجوال من أقوي الهواتف المضادة للماء والغبار ،حيث تصل قدرته علي مقاومة الماء تصل إلي 6 أمتار تحت الماء لمدة 30 دقيقة متواصلة.

يوجد في الكاميرا الخلفية للجوال عدد أربع كاميرات لكل امنهما وظيفة منفصلة عن الأخري ، حيث تصل دقة الكاميرا الأولي إلي 12 ميجا بيسكل، ودقة الثانية 12 ميجا بكسل ، وكاميرا 63 ميجا بيسكل ،وكاميرا تلي فوتو.

يصل وزن الجهاز إلي 226 جرام.

الشكل الخارجي لجوال ايفون 13 مصنوع من أقوي أنواع الزجاج وهو الكورنينج جوريلا ، كذلك أطاره مصنوع من الفولاذ مما يجعله مقاوم جيد جدا للصدأ أو الخدوش .

ألوان هاتف ايفون 13

كذلك أصدرت شركة ابل ألوان متعددة لهذا الجوال وهما:

الذهبي

الفضي

الأسود

الجرافيت

والآن نكون وصلنا لنهاية مقالتنا التي قومنا من خلالها بعرض جميع المعلومات المتداولة حول جوال ايفون 13 الجديد.