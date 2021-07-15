نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت ماكس الجديد beiN max 2021 نايل سات وسهيل سات HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي إن سبورت ماكس الجديد beiN max 2021، حيث يستعلم العديد من المشاهدين عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت ماكس beiN max 2021 من خلال بث الأقمار الصناعية المختلفة، حيث يعتبر هذا التردد من أهم الترددات الرياضية التي يهتم بها عشاق القنوات الرياضية سواء بالوطن العربي أو خارجه، وهذه القناة تعمل على بث العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي يتم بثها من خلال عدة بطولات حصرية لا يتم إذاعتها إلا من خلال قنوات beiN max سواء كانت بطولات عربية ومحلية أو بطولات دولية، وتسعي القناة الي إجراء تحديثات وتغييرات للتردد الخاص بقنواتها بهدف تطوير جودة بث المباريات للمشاهد، وسوف نوضح لكم تردد قناة بي إن سبورت ماكس الجديد beiN max 2021.

تردد قنوات بي إن سبورت ماكس beiN max

تعد قنوات بي إن سبورت ماكس الرياضية أحد أشهر القنوات الرياضية التابعة لشبكة بي إن سبورت العالمية، ومن خلال بث قنواتها المتعددة استطاعت القناة الوصول إلى نسبة متابعة بعدد كبير من المشاهدين سواء بالوطن العربي أو المتابعة من جميع دول العالم، نظراً بسبب ما يتم نقله من محتوى حصري من بطولات ومباريات يتم نقلها علي الهواء مباشرة، ويتم بث جميع المباريات وكافة الأحداث الرياضية سواء في كرة القدم أو أي لعبة أخري بالعديد من اللغات حتي تناسب جميع المشاهدين بأي مكان يتم متابعة القناة من خلاله.

تحديث تردد قنوات بي إن سبورت ماكس beiN max

قنوات بي إن سبورت ماكس متوفره لجمع المشتركين الجدد والمشاهدين الراغبين في متابعة مباريات كرة القدم وغيرها، علي أن يتم استقبال تردد بي إن سبورت ماكس من خلال القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات، علي أن يتم استقبال القناة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11547.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ويتم استقبال تردد قنوات بي إن سبورت ماكس من خلال الترددات السابقة، وتعد هذه الترددات هي أحدث ترددات تم تحديثها من خلال القناة.