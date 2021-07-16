نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج استرجاع الملفات المحذوفة وطرق الحفاظ علي البيانات والتخزين السحابي في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج استرجاع الملفات المحذوفة من ذاكرة الهاتف أو الكمبيوتر أو الكاميرا أو الذاكرة المتنقلة اصبح محل بحث الكثير منا ممن يعاني من أخطاء حذف الصور والملفات من الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر بالخطأ، و يتعزر عليه كيفية استعادة الملفات المحذوفة من ذاكرة الهاتف أو الكمبيوتر مرة أخري ويلجأ البعض لمتخصصين في الصيانة لأجهزة المحمول والكمبيوتر لـ استرجاع الملفات المحذوفة من ذاكرة الهاتف أو الكمبيوتر، والتي من الممكن أن تكون غاية في الخصوصية والسرية ويقع البعض في شرك المحتالين ويصبحون عرضة للتجسس والابتزاز في بعض الأحيان جراء الخداع والبعض الآخر يتم نقل محتويات أجهزتهم الخاصة للعلن ونشر خصوصيات العمل والبيت أيضاً ومع تطور وكثرة تلك القضايا والمشاكل يبحث الكثير من عبر الانترت عن حلول آمنه لكيفية استرجاع الملفات المحذوفة ويتوجس البعض في بعض روابط التحميل أن تكون بها ملفات تجسس مخفية كطعم مخفي للباحث عن برنامج استرجاع الملفات المحذوفة ،،

وفي هذا المقال نقدم لكم حل بسيط وآمن وفعال بإذن الله لاسترجاع الملفات المحذوفة من ذاكرة الهاتف أو الكمبيوتر:

ما يتوجب عليك في حال رغبتك في الحصول علي برنامج استرجاع الملفات المحذوفة من ذاكرة الهاتف أو الكمبيوتر هو اتباع التعليمات التالية وتنفيذها خطوة بخطوة :-

الدخول علي موقع UnDeleted360 في منتصف صفحة الموقع تحت تبويب Product نختار Download وهو ملف بحجم 1.94 ميغا بايت ننتقل إلي صفحة التحمل التي تفتح إعلان فنقوم بإغلاقه ونتابع،، تحت عنوان Desktop version في منتصف الصفحة الجديدة نجد رابط البرنامج. نقوم بتحميل البرنامج علي جهاز كمبيوتر خاص بنا. بعد الحصول علي البرنامج نقوم بتنصيبه علي الكمبيوتر وتشغيله. بعد ذلك من نافذة تحكم البرنامج نختار الذاكرة المراد استعادة ملفاتها إن كانت هارد ديسك أو فلاشه موصلة بالجهاز أو ذاكرة هاتف في وضع توصيل مع الكمبيوتر المشغل عليه البرنامج ونضغط علي Start لبدأ الاستعادة. تأخذ العملية دقائق ثم تظهر قائمة ملفات تم استعادتها وحالة الملفات في حال استعادتها من جيد جدا إلي سيء. وما عليك إلا تحديد الملف المرجو استعادته واختيار Recover ثم اختيار مسار وضع الملف المسترجع. إمكانيات جهاز الكمبيوتر لتشغل برنامج استرجاع الملفات المحذوفة هي :

نظام تشغيل : Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / 2003 or 2008 Server.

: Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / 2003 or 2008 Server. هارد ديسك من النوع : NTFS, NTFS5, FAT12, FAT16 and FAT32.

من النوع : NTFS, NTFS5, FAT12, FAT16 and FAT32. ذاكرة وصول عشوائي من 128 ميغا بايت إلي 1024 ميغا بايت وكلما زادت مساحتها كان افضل.

من 128 ميغا بايت إلي 1024 ميغا بايت وكلما زادت مساحتها كان افضل. مساحة فارغة بالقرص الصلب لا تقل عن 15 ميغا بايت.

لا تقل عن 15 ميغا بايت. شاشة بإمكانيات : 1024 بيكسل * 768 بيكسل مع عدد 256 لون علي الأقل.

: 1024 بيكسل * 768 بيكسل مع عدد 256 لون علي الأقل. وننصح بشدة علي ضرورة ضغط الملفات ووضع كلمة سر لها بدلاً من حذفها والاحتفاظ بنسخة مضغوطة تحسباً لفقدان أي بيانات. تعريف وشرح عملية الاسترجاع للملفات عند استخدامك لبرنامج استرجاع الملفات المحذوفة عليك أن تعي التفسير الهندسي والعلمي لعملية استرجاع الملفات والتي تعرف علي أنها عملية إنقاذ للبيانات التي باتت غير موجودة علي ذاكرة الوصول الدائم بطريقة طبيعية، ولاستعادة الملفات المحذوفة من الأقراص الصلبة الثابتة أو المتحركة أو النقالة الموجودة بجهاز الكمبيوتر أو الكاميرا أو غيرها من الأجهزة التي تحتوي علي ذاكرة وصول دائم أو هارد ديسك، والعملية عبارة عن استخدام لمحتوي البيانات التشفيرية الموجودة علي جزأ ضئيل من القرص الصلب والتي تنطوي علي ملفات النظام التشغيلي للقرص الصلب ومن خلال تلك البيانات يمكن فرد كميات من المعلومات التوافقية لتكوين الملف الأصلي المحذوف كلما كان عمر حذفه أحدث وننصحكم باستخدام برنامج Undeleted360 لسهولة التعامل معه، وبرامج أخري مثل Get Data Back Simple وبرنامج Recover My Files وبرنامج Recuva وبرنامج Stellar Data Revcovery وجميعها برامج موثوقة وذات مميزات عديدة وتسهل التعامل معها بأمان.

مميزات البرنامج

من خلال استخدام برنامج استرجاع الملفات المحذوفة تتمتع بمجموعة من المميزات نستعرضها لكم كالآتي :

ميزة الدعم في استعادة الملفات في العديد من سيناريوهات فقدان الملفات علي كافة الأجهزة.

استعادة الملفات باستخدام البرنامج عملية سهلة وغير معقدة.

توفر اختيار معاينة الملفات قبل استعادتها.

تتيح واجهة البرنامج مجموعة من الفلاتر لحصر نطاق البحث عن الملف المرغوب استعادته.

نصائح لحماية الذاكرة الدائمة لجهاز الكمبيوتر

لحمية القرص الصلب أو الذاكرة الدائمة الخاصة بجهاز الكمبيوتر الخاص بكم عليكم اتباع بعض النصائح التقنية الآتية :

تنصيب برنامج مناسب لمكافحة الفيروسات.

تنصيب برنامج جدار الحماية ويعرف بجدار النار أو فايروول.

تحديث الجهاز أولاً بأول.

توخي الحذر عند فتح المرفقات في الرسائل الإلكترونية.

إزالة الملفات المؤقتة أو ملفات الكاش.

استخدام متصفح آمن للإنترنت.

استخدام كلمة مرور معقدة.

تشفير جهاز الراوتر الخاص باتصال الإنترنت.

التخزين السحابي للبيانات

ومؤخراً أضافت العديد من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتطوير الرقمي قواعد بيانات ومساحات تخزين سحابية عملاقه وهو ما تقدمه العديد من شركات التطوير التكنولوجي والبرمجيات مثل آبل ومايكروسوفت ، وهي عبارة عن مساحات تخزين علي سيرفرات وأقراص صلبة عملاقة لدي تلك الشركات تتيح لكل عميل لدي الشركة إمكانية رفع نسخه احتياطية من ملفاته علي الذاكرة السحابية مع اسم مستخدم وكلمة مرور تحم هذه البيانات وإمكانية استرجاع هذه الملفات في أي وقت علي جهاز آخر بمجرد الاتصال بالإنترنت وتحميل الملفات.