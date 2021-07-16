أفضل الأطعمة فى الموجة الحارة

أفضل الأطعمة فى الموجة الحارةمع وصول فصل الصيف إلى ذروته، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التى تسبب شعورنا بالضيق وعدم القدرة على تحمل هذا الطقس الحار، نبحث عن حلول من أجل التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، فلا يتوقف الأمر على جلوسنا أمام المروحة والمكيفات، بل يمكننا أيضًا إجراء بعد التغييرات على نظامنا الغذائى بما يسمح لنا بالتكيف مع هذه الموجة الحارة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

يمكننا إضافة بعض الأطعمة إلى نظامنا الغذائى التى تساعد بترطيب أجسامنا للتعامل مع هذه الموجة الحارة، ونرصد منها:

1- الخيار

يحتوى الخيار على كمية عالية من المياه، لذلك فهو يساعد على تبريد الجسم وحمايته من الجفاف فهو يروى العطش كما أنه يمنحنا شعورًا بالانتعاش ويهدئ الأعصاب.

2- البطيخ

يعتبر الفاكهة المفضلة لدى الكثير منا خلال طقس الصيف الحار، حيث يحتوى على نسبة عالية من الماء بما يعوض ما يفقده الجسم من سوائل نتيجة التعرق.

3- الجرجير

من الخضروات الغنية بالماء لذلك فإن تناوله يمنع الجفاف الناتج عن فقدان نسبة كبيرة من سوائل الجسم، كما يحمى الجلد من أضرار أشعة الشمس بفضل مكوناته المذهلة.

4- الخس

من أهم الأطعمة التى ترطب الجسم فى فصل الصيف فهو غنى بالبوتاسيوم الذي يحفظ توازن الماء في الجسم.

5- الكوسة

من الأطعمة المثالية لتبريد الجسم فى فصل الصيف نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، كما تحتوى على مجموعة من الأملاح الطبيعية التي يفقدها الجسم بسبب التعرق فى الطقس الحار.

أما بالنسبة للمشروبات للتعامل مع الطقس الحار

يمكنك تناول العصائر الطبيعية الخالية من السكر لتعويض السوائل التى يفقدها جسمك بسبب التعرق الشديد فى الموجة الحارة، كما أنها غنية بالفيتامينات والعناصر المهمة للجسم.

عصير الليمون مع النعناع

يمكنك تناول هذا الميكس من النعناع والليمون لمنح جسمك التبريد اللازم فى الموجة الحارة، حيث أن النعناع مفيدا لعمل الجهاز الهضمي وتهدئة الأعصاب، أما الليمون فهو من الحمضيات المرطبة والمنعشة للجسم كما يحارب الإجهاد والتعب بسبب الحرارة الشديدة.

(اليوم السابع)

