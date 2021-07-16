نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الميزة الجديدة السماح بالتواصل حتى إذا فرغت بطارية الهاتف بالكامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم تطبيق واتساب بإختبار ميزته جديدة التي تتيح للمستخدمين بتبادل الرسائل والتواصل، بدون استخدام الهواتف الخاصة بهم، حيث يربط استخدام تطبيق الواتساب بالهواتف النقالة حتى عند استخدامه عبر أجهزة أخرى مثل الكمبيوتر، لكن الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل “حتى إذا فرغت بطارية الهاتف بالكامل”.

وقد أوضح تطبيق واتس آب المملوك من شركة Facebook في بيان إن الخاصية الجديدة سوف تتيح ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة مختلفة مثل الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر، ليتم تلقي وإرسال الرسائل في نفس الوقت.

الموافقة على شروط واتساب الجديدة

حيث أوضح تطبيق واتساب أن خاصية تشفير المحادثات لدى التطبيق، هي الخاصية الأكثر ترحيب للمستخدمين في التطبيق، وتظلّ متوفرة حتى مع فك الربط بين المحادثات والهواتف الجوالة، وتوفر تطبيقات أخرى نفس الخاصية حالياً، ومنها تطبيقات مشفرة مثل Signal، إذ أنها تشترط التسجيل للمرة الأولى باستخدام هاتف نقال، ثم بعد ذلك يمكن تبادل الرسائل باستخدام أجهزة أخرى، وطالب قطاع من مستخدمي واتساب، المقدرين ببليوني مستخدم، بتوفير تلك الميزة على التطبيق.

واتساب خاصية تشفير الرسائل النصية

وطبقا لما تم نشره في الإعلان الخاصية الجديدة قال تقنيون في Facebook إن العمل عليها تطلب إعادة تفكير في شكل التطبيق بالكامل، حيث يرجع ذلك إلى أن النسخة الحالية للتطبيق تستخدم الهواتف النقالة كجهاز أساسي، ليكون مصدراً لكل البيانات الحقيقية الخاصة بالمستخدم، والجهاز الوحيد القادر على استخدام خاصية تشفير الرسائل النصية لمستخدم آخر، أو بدء المكالمات، وذلك من خلال التطوير المرتقب.

ولن تعود المحادثات على واتس آب عبر الكمبيوتر للمراسلات على الهاتف، مما قد يحسن تجربة التواصل بين المستخدمين لأن الاتصال بالتطبيق ينقطع عند انطفاء الهاتف أو عدم اتصاله بالإنترنت. ولكن في المقابل، يرى بعض خبراء التقنية أن هذه الخاصية قد تشكل ثغرة أمنية أو تسهّل خرق خصوصية المستخدمين، في حال إساءة استخدامها.

واتساب دعم الأجهزة المتعددة

قامت شركة واتساب بتطوير ميزة دعم الأجهزة المتعددة، حيث أوضحت شركة واتساب: إنها طورت تقنيات جديدة تضمن أنه حتى عند استخدام خدمة المراسلة على أجهزة متعددة، ستتم مزامنة الرسائل مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف، وهو إنجاز غريب في السوق حاليًا.