نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قراءة رسائل واتساب تطبيق المراسلة من الاشعارات دون علم الراسل ميزة خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام تطبيق واتساب تطبيق المراسلة الفورية الأشهر في العالم بأجمعه بإصدار تحديثًا جديدًا تجريبي على نظام التشغيل من آبل iOS، والذي يوفر ميزة جديدة لمستخدمي خدمة التراسل عبر هواتف آيفون، وبحسب ما ذكره موقع “Livemint”، حيث يُسهّل تحديث تطبيق واتساب المراسلة الفورية على مستخدميه على هواتف آيفون، ومن خلاله التفاعل مع الإشعارات داخل تطبيق واتساب، وفي الوقت الحالي، سوف يتمكن مستخدمو النسخة التجريبية WhatsApp من على نظام iOS، من عرض سلاسل الرسائل الواردة إلى الدردشة بالكامل عبر قائمة الإشعارات المُعاد تصميمها دون الاحتياج إلى قراءتها داخل التطبيق.

قراءة رسائل واتساب من الاشعارات دون علم الراسل

تحديث تطبيق واتساب الجديد، سوف يتمكن المستخدمين من توسيع قائمة الإشعارات لعرض محتوى الرسائل والدردشة عن وصول رسالة واردة جديدة ولم يقم المستخدم بفتحها، ووفقا للتقرير، لن تكون معاينة الدردشة ثابتة. و سوف يتمكن مستخدمي إصدارات واتساب على هواتف آيفون، بمجرد طرح الميزة المستقبلية من التمرير لأعلى لعرض الرسائل القديمة من تلك الدردشة التي أرسل صاحبها رسالة جديدة، على عكس ميزة النظرة الخاطفة السابقة، حيث كان المستخدم قادرًا فقط على عرض الرسائل الجديدة في نافذة ثابتة.

ولن يحتاج مستخدم واتساب إلى الدخول إلى الدردشة لعرض الوسائط، وبالتالي، لن يتم تحديث الدردشة في النهاية لدى المرسل ولن يحصل على العلامة الزرقاء، حتى إذا كانت ميزة إيصالات القراءة قيد التشغيل، ومع ذلك، إذا اختار المستخدم الرد من داخل الإشعار، فستتحول جميع الرسائل السابقة ذات العلامة الرمادية إلى اللون الأزرق.

تطبيق واتساب وتصميم هواتف آيفون

ووفقا لموقع WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتس آب التجريبية، حيث أوضح توفير ميزة واتساب الجديدة لمستخدمي آيفون طريقة فعالة لعرض رسائل المحادثات بسرعة، ولكن ستسمح لهم أيضًا بقراءة الرسائل دون السماح للمرسل بمعرفة أنه قد تمت قراءتها، كأحد المزايا النادرة.

وحيث ذكر تقرير WABetaInfo، أن واتس آب طرح مؤخرًا الإصدار التجريبي رقم 2.21.140.9 لتطبيق على آب ستور، وسوف يتم تقديم هذا التحديث التجريبي طريقة جديدة للتفاعل مع الإشعارات داخل التطبيق لمنصة المراسلة الفورية، و سيتمكن المستخدمون من عرض المزيد من التفاصيل حول الدردشة من داخل قائمة الإشعارات على هواتف آيفون.