نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد شحن نقاط فورت نايت fortnite V-Bucks ومعرفة أماكن العناصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات شحن نقاط فورت نايت واسترداد بطاقة V-BUCKS من متاجر البيع بالتجزئة الخاصة باللعبة لآلاف اللاعبين، من أجل الحصول على كافة الميزات والإضافات المتاحة حاليًا، وشراء العناصر والأسلحة والمعدات والسكنات والملابس والأطباق الساخنة الطائرة، للمشاركة في حدث فصل الصيف للفضائيين، والذي يشهد منافسة قوية جدًا من أجل الحصول على الميداليات والهدايا والمكافآت والجوائز المقدمة من قبل اللعبة، إلا أنه قد يواجه اللابين أزمة ظهور مفاجئ للطفيليات قد تكون سببًا في خسارتهم، ويمكن الحصول على بطاقة المعركة خلال المشاركة في تلك الفعاليات بقوة وحصد مركز متقدم.

أبرز الإضافات في تحديث فورت نايت

أما عن أبرز الإضافات التي تم جلبها مؤخرًا في لعبة فورت نايت، فهو إصلاح عدد من المشكلات الأساسية التي كان يعاني منها اللاعبين مثل التشفي بالسيارة أثناء سيرها، كذلك إجراء تحسينات موسعة على بيئة اللعبة وعلى المتجر والمؤثرات المختلفة بأنواعها،كما تم إطلاق عدد من الأحداث الاستثنائية والتي كان آخرها حدث الفضائيين، لذا تم إضافة عدد من المهام والعناصر والأسلحة التي تناسب طبيعة تلك المرحلة من المنافسات، وهو ما وضح جليًا في أطباق الفضاء الطائرة والمركبات الطارة أيضًا، والأقنعة والملابس التي تناسب الفضاء، كما الكائنات الدقيقة والطفيليات والتي ستواجه اللاعبين تناسب هذه المرحلة أيضًا.

شحن نقاط فورت نايت

أما عن كيفية شحن نقاط فورت نايت للحصول على النقود اللازمة لشراء العناصر والمهام الأساسية، فيتطلب الأمر:

امتلاك حساب رسمي في epic games . ثم تسجيل الدخول عبر الموقع ذاته. ثم اختيار fortnite V-Bucks. ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني. تسجيل رقم الـ id. ثم موافق.

وأسعار الـ fortnite V-Bucks

يأتي هذا في الوقت الذي تختلف فيه أسعار fortnite V-Bucks وفق كل عرض من قبل العديد من المواقع الرسمية المهتمة بهذا الأمر، مع العلم أن شحن Fortnite 5000 V-Bucks Card ‬‏يكلف 40 دولار أمريكي، بينما شحن عدد 13500 عملية فيتطلب توفير 100 دولار أمريكي، وما يعادلها من العملة المحلية لكل دولة، ويمكنك أيضًا مقابل 25 دولار من شحن 2800 عملة.