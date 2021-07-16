نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر iphone 13 pro max الجديد في السعودية وموعد أنطلاقه بالأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر iphone 13 pro max الجديد ، حيث يعد ايفون 13 برو ماكس الجديد أهم جوال في السلسة ألأخيرة التي قامت شركة ابل العالمية بطرحها في الأسواق خلال الفترة الأخيرة ، والجميع في حالة أنتظار لانطلاقة في الأسواق من أجل شراؤه لكي يتطلعوا علي أهم مميزاته وماهي عيوبه التي يكون الحديث عن تلك العيوب قليل في بعض الأحيان ، أيضآ قامت شركة ابل العالمية بإصدار اربع طرازات مختلفة لسلسة الايفون 13 وصل عددهم إلي اربعه إصدارات مختلفين وهما ايفون 13 ، ايفون 13 برو ماكس ، ايفون ميني الذي يظل المعلومات عنه مجهولة حتي وقتنا هذا، وايفون 13 برو ولكل منهما مجموعة مساحات تخزين مختلفة وعلي أساس ذلك المساحة يختلف سعر الجوال، والكثير يبحث ويتساءل عن موعد أنطلاقة في الأسواق السعودية حيث تداولات بعض التسريبات علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أقاويل تنص علي أن موعد انطلاقة سوف يكون في شهر سبتمبر لعام 2021.

والآن سوف نعرض لكم من خلال مقالتنا اليوم عن، سعر ايفون 13 برو max وكذلك نعرض ماهي أهم مميزاته وعيوبه تابعوا.

سعر iphone 13 pro max الجديد

كما سبق وذكرنا أن سعر الجوال يختلف علي أساس مساحته التخزينية، كذلك يتوقف أيضآ سعره علي أساس السوق التابع للدولة التي يكون بها والعملة الخاصة لكل دولة، سوا عربية أو عالمية والآن سوف نخبركم بسعر ايفون 13 برو ماكس الجديد في مختلف الأسواق وهما:

سعر ايفون 13 برو ماكس في دولة الأمارات يصل إلي 5900 درهم إماراتي. كذلك يبلغ سعر الجوال iphone 13 pro max ،في أسواق السعودية إلي ما يقارب 6500 ريال سعودي. وفي الأسواق المصرية وصل سعر الهاتف إلي 27000 ألف جنية . كذلك يبلغ سعر جوال ايفون 13 برو ماكس في الأسواق العالمية بسعر 1700 دولار أمريكي للنسخة 128 جيجا بايت.

مواصفات ايفون 13 برو max

تم تنزل نظام تشغيل جديد علي هذا الجوال من قبل شركة ابل وهو إصدار ios 15 .

كذلك يدعم جوال ايفون 13 برو ماكس الجديد سماعات خارجية ستريو بقوة صوت عالية جدا، ويدعم أيضآ خاصية دولبي اتموس.

الجديد سماعات خارجية ستريو بقوة صوت عالية جدا، ويدعم أيضآ خاصية دولبي اتموس. يوجد في الجوال أمكانية استخدام البلوتوث ويأتي بإصدار 5.0 بداعم a2dp ،le، aptx hd .

يدعم ايفون 13 برو ماكس أحدث أصدارات ترددات الواي فاي .

أحدث أصدارات ترددات الواي فاي . كذلك يدعم وجود ميكروفون لديه قدرة هائلة في عزل الضوضاء عند أستخدام الجوال في المكالمات أو في تصوير فيديوهات .

iphone 13 pro max يوجد به مخرج لأستخدام أل usp بإصدار 2.0 كذلك يدعم خاصية on the go الجديدة .

يوجد به مخرج لأستخدام أل usp بإصدار 2.0 كذلك يدعم خاصية on the go الجديدة . يوجد لجوال ايفون 13 برو ماكس ألوان متعدده وهما الذهبي ، الأبيض ،الأسود ،الأزرق ، وألون الفضي .

ألوان متعدده وهما الذهبي ، الأبيض ،الأسود ،الأزرق ، وألون الفضي . أمكانية الجوال في استخدام تحديد الموقع الجغرافي بسهولة وهي خاصية أل gps .

من أهم ما يميز جوال ايفون 13 برو ماكس أن به خاصية nfc .ِ

يمكنك أستخدام أنواع الشبكات المختلفة مثل شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس أيضآ.

يصل وزن الجوال إلي ما يقارب 228 جرام.

طول ايفون 13 برو max يصل إلي 160.7 ملم وعرضة يصل إلي 78.1 ملم وسمكة 7.4 ملم .

والآن نكون وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم تابعونا لتتطلعوا علي المزيد من أهم الأخبار المتداولة .