الطريقة الرسمية لشحن شدات ببجي pubg uc mobile 2021 من خلال الموقع الرسمي بكل سهولة

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عمر شويل - جدة نقدم من خلال هذا المقال الطريقة الرسمية لشحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي، حيث تعتبر من أكثر الأمور التي ازداد البحث عنها في الفترة الماضية من قبل لاعبي ببجي في مختلف أنحاء العالم، ومن الجدير ذكره أن هذه اللعبة تمتلك جمهور كبير جداً من مختلف دول العالم ويزداد كل يوم، ويرجع ذلك إلى اهتمام اللعبة بالتحديثات لتزويد الإثارة والحماس بها، وهذا من أكثر الأشياء التي تجذب اللاعبين لها من جميع الأعمار ومختلف الفئات، وتعتبر شدات ببجي مهمة جداً للتقدم في اللعبة والوصول إلى مستويات أعلى، وهذا ما سنشرحه لحضراتكم من خلال هذا المقال.

شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي

يسعى عدد كبير من لاعبي لعبة ببجي للحصول على كمية وفيرة من الشدات، وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على الأسلحة والأدوات والشخصيات الجديدة في اللعبة، وكذلك لمساعدتهم على الوصول إلى مستوى أعلى والتمتع بالحماس والإثارة داخلها، ويمكنكم الحصول على هذه الشدات بالطريقة الرسمية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب على اللاعبين الدخول على موقع midasbuy من خلال جوجل.

وإذا لم يكن لديكم حساب على الموقع يجب إنشاء حساب أولاً.

ثم اختيار الدولة التابع لها اللاعب.

بعد ذلك يجب إدخال رمز الid الخاص بكم داخل لعبة ببجي.

ثم قم بتحديد عد الشحنات المراد القيام بشحنها في ببجي.

بعد ذلك يجب تحديد طريقة الدفع المناسبة لكم إذا كانت فيزا أو غير ذلك.

سيتم إرسال رسالة على رقم الهاتف المسجل بها رمز لتأكيد الشراء.

يجب إدخال هذا الرمز بشكل صحيح.

والدخول على حسابكم الخاص في لعبة ببجي للتأكد من الحصول على الشدات.

طريقة أخرى للحصول على شدات ببجي