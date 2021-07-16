نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 13 برو ماكس iPhone 13 Pro Max الأحدث من شركة Apple حتي الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم Apple بتحديث سلسلة iPhone الخاصة بها كل عام في أحداث Apple التي تعتبر أكبر الأحداث في صناعة التكنولوجيا. شهد عام 2020 إطلاق سلسلة iPhone 12. الآن ، ابتكرت شركة Cupertino العملاقة سلسلتها التالية iPhone 13. أحد أحدث الموديلات هو Apple 13 Pro Max. يحتوي الهاتف الجديد على شاشة OLED بطول 6.7 بوصة تتميز بدقة 1284 × 2778 بكسل. تمنحك كثافة بكسل عالية تبلغ 457 بكسل لكل بوصة مرئيات أكثر وضوحًا ووضوحًا. تأتي الشاشة مع حماية للشاشة وتحميها من اللطخات والعلامات.

آيفون 13 برو ماكس iPhone 13 Pro Max

يأتي جهاز Apple الجديد مدعومًا بمجموعة شرائح Apple A14 Bionic الخاصة بالشركة في واجهة المعالجة. للحصول على أداء رسومي سلس ، يحتوي الجهاز على Apple GPU (رسومات رباعية النوى). تلبي سعة التخزين المدمجة التي تبلغ 128 جيجابايت احتياجات التخزين للمستخدمين. الجهاز لا يدعم الذاكرة القابلة للتوسيع. تقدم أجهزة Apple أداءً ممتازًا للكاميرا ، و 13 Pro Max الجديد ليس استثناءً! يزود الهاتف الذكي بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف (12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل) وكاميرا أمامية واحدة بدقة 12 ميجابكسل مع فلاش شبكية. يأتي الهاتف محملاً ببطارية ليثيوم أيون بسعة 3850 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع. كما يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي. في قسم البرمجيات ، يعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل iOS v14.

تفاصيل هاتف Apple IPhone 13 Pro Max

التصميم والعرض

على غرار iPhone 12 ، يأتي الهاتف الذكي الجديد بشاشة OLED. توفر الشاشة الطويلة مقاس 6.7 بوصة دقة شاشة تبلغ 1284 × 2778 بكسل وكثافة بكسل عالية تبلغ 457 بكسل في البوصة. يمتلك الجهاز حماية للشاشة تحميه من أي خدوش وعلامات. الشاشة نحيفة وخالية من الحواف وتأتي مع فتحة تحتوي على كاميرا السيلفي. يأتي الهاتف أيضًا بتصنيف IP68 ، مما يجعله مقاومًا للماء.

الكاميرا والأمن

من ناحية الكاميرا ، تحصل على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية مصحوبًا بفلاش LED. يتضمن تكوين الكاميرا كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل. يمكن للمستخدمين التقاط لقطات رائعة مع تسجيل الفيديو باستخدام مستشعرات الكاميرا الثلاثة. تلتقط الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل صور سيلفي ممتازة في المقدمة وتساعد أيضًا في إجراء مكالمات الفيديو. يحصل على فلاش شبكية العين كذلك.

التخزين والأداء

يأتي الهاتف الذكي مزودًا بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات وبيانات المستخدم الأخرى. ومع ذلك ، لا يدعم الجهاز أي ذاكرة قابلة للتوسيع. بفضل ذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة بسعة 6 جيجا ، يوفر الجهاز أداءً فعالاً دون أي تأخير. يأتي الهاتف مدعومًا بشريحة A14 Bionic الجديدة تمامًا والتي تضمن أداءً سلسًا. ثم لديك Apple GPU (رسومات رباعية النوى) ، والتي تتيح ممارسة ألعاب الرسوم عالية الجودة بسهولة.

البطارية والاتصال

يأتي هاتف Apple 13 Pro الجديد مزودًا ببطارية ليثيوم أيون بسعة 3850 مللي أمبير في الساعة تحافظ على نشاط الجهاز لفترات أطول. يتمتع بدعم الشحن السريع الذي يعيد شحن البطارية في وقت أقل. إلى جانب الشحن السلكي ، يتضمن الهاتف دعمًا للشحن اللاسلكي أيضًا. فيما يتعلق بخيارات الاتصال ، يدعم الهاتف 5G و 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11 و b / g / n / n 5GHz و Bluetooth v5.1 و GPS مع A-GPS ومقبس صوت lightning.