نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتبه وترقب الإصدار الجديد لواتساب يغري مستخدميه بخواص ومميزات عديدة لاحصر لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خبراء الواتساب دائما في تفكير بطرح ميزات جديدة على تطبيق واتساب المفضل لدى الكثير من محبيه وهو التطبيق الاكثر انتشار من تطبيقات المراسلة والأكثر شعبية ، حيث يطور “واتساب” خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تجاوز خطوة ضغط الصور وملفات الفيديو الكبيرة وإرسالها بسهولة وبأفضل جودة ممكنة عبر التطبيق، ومن المحتمل أن تنضم الخاصية الجديدة واسمها “أفضل جودة” إلى خيارات “تلقائي” و”توفير البيانات” في أي نسخة جديدة من التطبيق، ويبدو أنه سيكون لدى المستخدمين في النهاية خيار إما ضغط الصور ومقاطع الفيديو بهدف توفير استهلاك البيانات ثم إرسالها بأفضل جودة متاحة أو السماح لتطبيق واتساب تلقائيًا بتحديد المستوى الأمثل لضغط الملفات.

حيث من المحتمل طرح الميزات الجديدة بعد إختبارها سوف تطرح للعامة خلال الإصدار الجديد لتطبيق واتساب للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، رغم أنه لم يتضح حتى الآن موعد هذه الخطوة بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، ومن المحتمل توفير خاصية مماثلة للإصدار الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أي.أو.إس أيضا، حيث اعتاد تطبيق واتساب توفير كل الخصائص لمستخدمي نظامي التشغيل، ومن المنتظر أن تكون هذه الخاصية خبر سار بالنسبة لأولئك الذين لا يستخدمون تطبيقات إرسال الملفات الكبيرة عبر نظامي آي.أو.إس أو أندرويد وغالبًا ما يتبادلون الصور ومقاطع الفيديو مع أحبائهم.

حيث أعلن واتساب في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أن الإصدار المستقبلي من تطبيق واتساب الأحدث سيتيح لمستخدميه ميزات جديدة وتعطى مزيداً من التحكم في مقدار الضغط الذي يطبقه على الصور ومقاطع الفيديو المرسلة، فقد ذكر بعض المواقع التقنية المتخصصة أن الميزتين قيد التطوير حالياً لتطبيق أندرويد، ومن المفترض أن تقدم ثلاث خيارات للجودة عند إرسال الصور والفيديو احدي الخيارات كما يلي:

وأصبح لتطبيق واتساب بعد طرح هذه الميزة لمستخدميه فإنها تسمح لك بارسال مزيد من الصور بتقنية أعلى وجودة أفضل وتوفير للبيانات وسرعات الإنترنت ، أو تقليل مقدار الضغط لضمان إرسال الصور أو الفيديو بأعلى جودة ممكنة، كما، يمكنك حالياً تجنب ضغط واتساب من خلال تغيير امتداد الملف لإرساله كمستند بدلاً من صورة أو مقطع فيديو.

خاصية جديدة لنظام آندرويد فقط: من الجدير بالذكر أنه لا توجد حالياً أي معلومات حول موعد ظهور إصدار رسمي للميزة، ويتعلق تقرير من احد المواقع المتخصصة على وجه التحديد بتطبيق أندرويد التجريبي وليس iOS، وبالنظر إلى تكافؤ الميزات بين تطبيقات واتساب، فمن غير المرجح أن يكون التطوير عبر iOS بعيداً جداً، وتنضم إعدادات جودة الصور والفيديو إلى قائمة متزايدة من ميزات واتساب التي لم يتم إصدارها والتي اكتشفها بعض مواقع التقنية المتخصصة، وتعتبر الميزة الأكثر توقعاً هي دعم الأجهزة المتعددة، التي تسمح للخدمة بأن تكون قابلة للاستخدام عبر أجهزة متعددة، وتطور منصة واتساب الميزة نفسها لتطبيق أندرويد حيث يقدم معاينات عالية الجودة لعناوين URL عبر أحدث إصدار تجريبي، وعلاوة على ذلك لا تحتوي بعض مواقع الويب على معاينة عالية الدقة لعناوين URL، ولهذا السبب تعرض واتساب صورة مصغرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنتبه وترقب الإصدار الجديد لواتساب يغري مستخدميه بخواص ومميزات عديدة لاحصر لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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