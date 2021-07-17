نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغل واتساب على الكمبيوتر أو الاب توب بدون هاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل خبراء واتساب على تفعيل ميزة على تطبيق واتساب قد تغير كثيرا من موازين اللعبة بين التطبيقات وتجعل الريادة دائما لتطبيق واتساب، حيث يمتلك تطبيق واتس اب ، قاعدة كبيرة من المستخدمين تصل لأكثر من ملياري مستخدم نشط حول العالم، ويتيح التطبيق للمستخدمين البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء من خلال إرسال الرسائل ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو وإجراء المكالمات الصوتية أو المرئية وإرسال الرسائل الصوتية و المزيد بدون هاتف.

كيفية استخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة لمسح رمز QR code ضوئيا:

حيث تمكن خبراء واتساب من تشغيل ميزة جديدة على التطبيق تعمل على استخدام “واتساب”على أجهزة الكمبيوتر وسطح المكتب بخلاف الهواتف الذكية، حيث يعمل إصدار سطح المكتب بشكل مشابه لتطبيق الجوال، ولكن لاستخدام خدمة التراسل الشهير على أجهزة الكمبيوتر يتعين على المستخدم مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، وإذا قمت بتسجيل الخروج من إصدار الويب، فيتعين عليك مرة أخرى مسح رمز الاستجابة السريعة وتسجيل الدخول إلى WhatsApp Web، بحسب ما ذكره بعض المواقع المتخصصة، وعن كيفية استخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة مسح رمز QR code ضوئيا في كل مرة ترغب في ذلك، لذا يمكن أن تحمل السطور التالية على هذه التساؤلات:

1. لكي تفعل تطبيق واتساب على جهاز الكمبيوتر بدون اقتران وجود هاتف يجب عمل تسجيل الدخول إلى حساب “واتساب” الخاص بك على الكمبيوتر المحمول، عن طريق إصدار الويب من التطبيق المعروف باسم WhatsApp Web، ولسوء الحظ، فأنت بحاجة إلى هاتف ذكي به اتصال إنترنت ثابت مسح رمز الاستجابة السريعة للمصادقة، وسهولة تبادل واستقبال الرسالة، حيث لم تقدم الشركة المالكة للخدمة حتى الآن ميزة تمنح مستخدميها القدرة على استخدام واتساب على الكمبيوتر مثل منافسها تيليجرام.

2. كيفية ربط حسابك على واتس اب بجهاز الكمبيوتر الخاص بك: