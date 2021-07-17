نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار باقات وعروض الإنترنت المنزلي من الشركة المصرية للاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الشركة المصرية للاتصالات “we” من اكبر شركات مقدمي خدمات الإنترنت في جمهورية مصر العربية، حيث أنها تقدم لعملائها بنية تحتية لكافة الخطوط الأرضية بمصر، كما أنها تستمر في تقديم المزيد من خدمات الإنترنت، وتعمل الشركة في تطوير البنية التحتية لتضم كافة أنحاء الجمهورية، لكي يستفيد عملاء الشركة من الإنترنت المنزلي في أي مكان بجمهورية مصر العربية، وسوف نقدم لعملاء الشركة المصرية للاتصالات والتي تعرف باسم شركة “we” في هذا الموضوع أسعار وعروض باقات الإنترنت الأرضي المختلفة لتلبية احتياجات عملاء الشركة لكي يستطيع العميل اختيار افضل خدمة مناسبة له التي تقدمها شركة “we”. باقات السوبر من “we” الباقة السعر سوبر 140 جيجا بايت 120 جنيه شهرياً سوبر 250 جيجا بايت 210 جنيه شهرياً سوبر 400 جيجا بايت 340 جنيه شهرياً سوبر 600 جيجا بايت 500 جنيه شهرياً باقات الميجا من “we” تقدم شركة “we” مجموعة باقات الميجا لعملائها حيث تصل سرعتها 70 ميجا بايت/ الثانية ويمكنكم التعرف على عروض باقات الميجا من خلال متابعة الجدول التالي: الباقة السعر ميجا 140 جيجا بايت 220 جنيه شهرياً ميجا 250 جيجا بايت 310 جنيه شهرياً ميجا 600 جيجا بايت 600 جنيه شهرياً باقات الترا من “we” تقدم الشركة المصرية للاتصلات “we” باقات الترا والتي تسمح لعملائها بالتمتع بسرعة الإنترنت الفائقة حيث تصل إلي 100 ميجا بايت/ الثانية ويمكنكم التعرف على باقات الترا التي تقدمها شركة “we” من خلال الجدول التالي: الباقة السعر الترا 140 جيجا بايت 320 جنيه شهرياً الترا 250 جيجا بايت 410 جنيه شهرياً الترا 600 جيجا بايت 700 جنيه شهرياً باقة ماكس من “we” تقدم الشركة المصرية للاتصالات باقة ماكس والتي تسمح لعملائها بالاستمتاع بالإنترنت بسرعة تصل الى 200 ميجا بايت/ الثانية وسنعرض لكم باقة ماكس فيما يلي: الباقة السعر 1 تيرا بايت 1000 جنيه شهريا الباقات الإضافية يمكن لعملاء شركة “we” استخدام الإنترنت بلا حدود بسرعة مخفضة وفي حالة رغبة العميل في الحصول على السرعة الأساسية يمكنه بتجديد الباقة المبكر في أي وقت أو الاشتراك في السعات الإضافية التالية لحين انتهاء الشهر. سعة الخدمة الإضافية السعر 20 جيجا بايت 30 ج 50 جيجا بايت 60 ج 100 جيجا بايت 100ج

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