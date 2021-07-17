نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مميزات الواتس الذهبي الجديد إصدار 9.40 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة تم تطوير النسخة الجديدة من الواتس الذهبي، حيث أن تم الإعلان عن تحديث إصدار تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold حيث أن من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بتطبيق الواتس الذهبي نسخة 2021م حيث أن سوف نقوم بعرض كافة المميزات العديدة الخاصة بالواتس الذهبي، حيث أن نقوم بتوضيح تنزيل واتساب الذهبي 2021م ومن الجدير بالذكر أن الواتس الذهبي يمتلك العديد من المميزات الجديدة، والقديمة، ولذلك تم الايضاح عن تطبيق يتم تحديثه، حيث أن يتم التعديلات بشكل مستمر، ولذلك سوف يتم إيضاح كافة المميزات الجديدة التي يتم تحديثها، ولذلك نقوم بعرض تحميل واتساب الذهبي 9.40 اخر اصدار 2021م.

مميزات الواتس الذهبي إصدار 9.40 :

أن الواتس الذهبي يعد آمن بقدر تطبيق واتس أب النسخة الرسمية. أن الواتس الذهبي لا يحتاج إلى تحديث لانه يقوم بالتحديث تلقائياً. أوضح الواتس الذهبي على أن يمكن استخدام أكثر من رقم على نفس التطبيق. يمكن على الواتس الذهبي تحديث أكثر من 10 صور لإرسالها. يمكن إرسال رسالة مجدولة.

تنزيل واتساب الذهبي 2021م :

الواتس الذهبي هي نسخة تم تعديلها وتطويرها في الفترة الأخيرة، وهذا بخلاف النسخ الموجودة حالياً على جوجل بلاي، حيث أن الواتس الذهبي هذا تم تعديله لأن لا يوجد تعديلات في الواتس اب العادي، لذلك تم تعديلات وتطويرات في الواتس اب الذهبي، ونرى في الفترة الأخيرة أن الواتس الذهبي نال إعجاب الكثير من المواطنين وهذا يعد أمر جذاب جدا في فترة قصيرة للغاية.

تحميل واتساب الذهبي 9.40 اخر اصدار 2021م :

تم الإيضاح عن تحميل الواتس الذهبي بطريقة مختلفة وسهلة للغاية، وهذا من خلال الدخول على رابط المتجر الرسمي لكي يتم تنزيل الواتس الذهبي 2021م آخر إصدار، حيث أن الواتس الذهبي يتم تحديثه بشكل دوري وتفعيل كافة المميزات الجديدة، حيث أن الواتس الذهبي الجديد لا يحتوي على إعلانات على الإطلاق، ولذلك تم الإعلان على أن يمكن إمكانية تعطيل التحميل التلقائي لأحد المحادثات.

ومن المؤكد أن الواتس الذهبي الجديد يقوم بإعداد كلمة المرور الخاص بالواتس، حيث أن يجب على جميع المواطنين المستخدمين الواتس الذهبي الجديد يمكن استخدام خاصية إخفاء الاسم والتاريخ عند نسخ رسالتين أو أكثر، ولذلك تم الإعلان عن إتاحة استخدام معرفة زر صفحتك الشخصية أو من أصبح متصل الآن.