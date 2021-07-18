نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iphone 13 الوحش القادم من شركة أبل وسعر ايفون 13 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة iphone 13 ، سوف يتم تحديد موعد نزول ايفون 13 الوحش القادم من شركة أبل العالمية في المؤتمر الذي سوف تعقده شركة أبل في شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري 2021 ميلاديا، وجاء ذلك بعد أن بدأت الشركات المتخصصة في تصنع الشاشات بتصنيع شاشات من نوع ( oled ) وذلك قبل أكثر من شهر، حيث كشفت الصور المسربة مؤخرا لهاتف ios 13 بأن الهاتف يحتوي على بروزا كبيرة الحجم للكاميرا الخلفية مع عدسات موضوعة قطريا، مما يجعل من الممكن التقاط صور بزاوية عريضة ومكبرة بشكل أفضل، ولآن الكثير من الأشخاص ينتظرون بشغف معرفة كل ما يخص الهاتف، لذلك سوف نعرض لكم مواصفات ايفون 13 وسعرة في المملكة العربية السعودية .

مواصفات iphone 13

كشفت بعض الأخبار المسربة من قبل شبكة ( cnet ) بأن شركة أبل العالمية سوف تطرح أربع طرازات مختلفة من الهاتف وهما ( iphone 13 , iphone 13 pro , iphone 13 pro max , iphone 13 mini )، وهذه هي مواصفات هاتف ايفون ١٣ الجديد من شركة أبل :

يدعم الهاتف تشغيل جميع شبكات الاتصال بدءا من الجيل الثاني مرورا بالجيل الثالث والرابع والجيل الخامس .

يأتي هاتف iphone 5s ios 13 بوزن 226 جراما .

بوزن 226 جراما . كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية : تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بكسل . وتأتي الكاميرا الثانية في الهاتف بدقة 12 ميجا بكسل . وكاميرا تلي فوتو . كما تأتي الكاميرا الرابعة بدقة 63 ميجا بكسل .

يدعم هاتف iphone ios 13 شريحة اتصال واحدة من نوع nano sim أو من نوع esim، ويتوفر من إصدار أخر يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو sim .

شريحة اتصال واحدة من نوع nano sim أو من نوع esim، ويتوفر من إصدار أخر يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو sim . الشكل الخارجي للجوال مصنع من زجاج الكورنينج جوريلا، أما عن إطار الهاتف فهو مصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ .

هاتف ايفون13 مقاوم للماء تحت عمق يصل إلى ستة أمتار تحت الماء، ولمدة تصل إلى نصف ساعة .

مقاوم للماء تحت عمق يصل إلى ستة أمتار تحت الماء، ولمدة تصل إلى نصف ساعة . الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 .

نظام تشغيل iphone 13

أما عن نظام التشغيل في الهاتف فهو يأتي بنظام التشغيل ( ios14 ) .

كما يأتي الهاتف بمعالج سداسي النواة Apple A14 Bionic، بدقة تصنيع 5 نانو متر .

كما يأتي هاتف iphone 13 أيضا بمعالج رسومي من نوع gpu باعي النواة .

أيضا بمعالج رسومي من نوع gpu باعي النواة . سعة الذاكرة الداخلية في الهاتف هي 1 تيرابيت ( وهذه هي أكبر سعة تخزين داخلية لهاتف في العالم )، وسعة الذاكرة العشوائية في الهاتف هي 8 جيجا رامات .

يوجد في هاتف ايفون ١٣ الجديد سماعات من نوع ستيريو .

سماعات من نوع ستيريو . كما يوجد في الهاتف أيضا مدخل سماعات 3.5 ملي متر .

يدعم الهاتف الواي فاي بهذه الترددات a/b/g/n/ac/6 ، كما يدعم ايضا الواي فاي ديركت .

يدعم هاتف ايفون 13 الجديد تقنية تحديد الموقع الجغرافي ( gps ) .

تقنية تحديد الموقع الجغرافي ( gps ) . كما يدعم أيضا تقنية ( nfc ) التواصل القريب المدي .

يدعم أيضا تقنية ( face id ) للتعرف على الوجه .

يوجد في هاتف آيفون 13 الماسح الضوئي .

الماسح الضوئي . يدعم الهاتف مقياس الضغط الجوي .

كما يدعم جوال ايفون ١٣ معظم المستشعرات مثل، ( مستشعر التسارع والقرب، مستشعر الجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة ) .

بطارية هاتف ايفون 13

يأتي هاتف iphone 13 ببطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة من مكانها في الهاتف .

ببطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة من مكانها في الهاتف . تدعم البطارية خاصية الشحن السريع بقوة 18 وات، ليتم شحن بطارية الهاتف إلى 50% في خلال نصف ساعة فقط .

كما يدعم هاتف 13 ios الشحن اللاسلكي مع شاحن Mag safe بقوة 15 وات .

الوان ايفون ١٣

كشفت تسريبات ايفون ١٣ المتداولة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر، بأن هاتف iphone 13 سوف يكون متوفرا في الأسواق بهذه الألوان :

اللون الأسود الرمادي مع درجات لؤلؤية جذابة .

لون الجرافيت .

ايفون ١٣ برو ازرق .

. لون ذهبي .

لون فضي .

الوان ايفون 13 باللون البرتقالي .

موعد نزول ايفون 13

متى ينزل ايفون ١٣ ؟ السؤال الأكثر تداولا بين الكثير من الأشخاص المهتمين بمتابعة كل ما هو جديد من شركة أبل، حيث من المتوقع نزل هاتف iphone 13 في جميع الأسواق وفي المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري 2021 ميلاديا، كما أعتدنا عليه من شركة أبل العالمية فهي دائما تقوم بطرح هواتفها الجديدة في هذا التوقيت دائما .

سعر ايفون 13

سعر iphone 13 عالميا هو 1099 دولار أميركي .

عالميا هو 1099 دولار أميركي . كما يبلغ سعر ايفون ١٣ في السعودية 4130 ريال سعودي .

في السعودية 4130 ريال سعودي . ويبلغ سعر الهاتف في الإمارات 4025 درهم إماراتي .

iphone 13 سعر في مصر 17.250 جنيه مصري .

في مصر 17.250 جنيه مصري . سعر الهاتف في العراق هو 1.314.650 .

لقد قدمنا لكم كل ما يخص هاتف iphone 13 الوحش القادم من شركة أبل العالمية، وسعر الهاتف في المملكة العربية السعودية والإمارات وجمهورية مصر العربية .