نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إزالة العلامة المائية من الصور بهواتف شياومي بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع هواتف شياومي توجد خاصية وجود علامة مائية على جميع الصور الملتقطة من هواتف شياومي وقد تكون مزعجة لأصحاب الصور ويرغبون في ازالة العلامة المائية مقالنا هذا ومن موقعنا المفضل موقع ثقفني سيكون عرض طريقة وكيفية إزالة العلامة المائية من على الصور الملتقطة وبخطوات بسيطة سيتم اختفاء العلامة المائية من على الصور، وسنعرض بالتفصيل كيفية إزالة العلامة المائية من الصور على هواتف شياومي، حيث تمتاز الهواتف الذكية للشركة المصنعة الصينية شياومي افتراضيا علامة مائية WATERMARK على جميع الصور الملتقطة إذا كانت تزعجك فمن الممكن إزالة العلامة المائية من الصور على هواتف شياومي بخطوات بسيطة.

بعض المزايا الموجودة بهواتف شياومي لاتوجد في غيرها:

حيث نجح شياومي في صنع هواتف ذكية بجودة عالية وبسعر معقول بشكل عام ويمتاز بالكثير من الخواص والتي لاتوجد في مثيله بنفس الجودة ولا نفس المواصفات ونفس السعر، والتي تتلقى إقبالا واسعا في سوق الهواتف الذكية ولكن لتحقيق ذلك، تعرض الشركة المصنعة إعلانات بالمقابل في بعض تطبيقاتها أو على واجهة المستخدم، أو تروج ذاتيًا عن طريق التنشيط الإفتراضي كعلامة مائية تظهر اسم العلامة التجارية وطراز الهاتف على جميع الصور الملتقطة بكاميرا الهاتف الذكي، وهذه العلامة المائية القبيحة إلى حد ما، والتي نراها كثيرا على الصور المنشورة على الشبكات الاجتماعية، يمكن، لحسن الحظ، إزالتها في بضع ثوانٍ وهو ما سنذكره من خلال مقالنا وبخطوات بسيطة تتم ازالة العلامة المائية من صور شياومي.

إزالة العلامة المائية من الصور على هواتف شياومي:

خطوات بسيطة لازالة العلامة المائية من صور الملتقطة بجهاز شياومي واليكم كيفية ازالة العلامة المائية من على الصور كالتالي:

1- توجه إلى إعدادات الكاميرا:

لإزالة العلامة المائية من الصور على هواتف شياومي بخطوات بسيطة وبطريقة سهلة وسلسة اتبع مايلي: ابدأ بفتح تطبيق الكاميرا على هاتف شياومي الذكي الخاص بك. في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، انقر فوق القائمة الرئيسية، الممثلة بثلاثة خطوط متداخلة، وأدخل إعدادات الكاميرا.

2- قم بتعطيل العلامة المائية:

بمجرد الدخول إلى إعدادات الكاميرا، أدخل قائمة العلامة المائية، وأوقف تشغيل خيار العلامة المائية للكاميرا. ستصبح جميع الصور التي تلتقطها الآن خالية من هذه العلامة المائية.

كيفية إزالة العلامة المائية على الصور القديمة:

إذا كنت قد التقطت مسبقا صورًا وكانت الصور مبصومة بعلامة شياومي المائية وترغب في إزالة العلامة المائية عليك باتباع خطوات بسيطة لازالة العلامة المائية، وتأكد أنك لن تفقد كل شيء هناك خيار لإزالة العلامة المائية على الصور القديمة، وللقيام بذلك: