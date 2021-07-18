نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo A16 هاتف أوبو الجديد | أهم المميزات والعيوب والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo A16 خلفية هاتف أوبو الآخر Oppo A15 الذي تم إطلاقه في أكتوبر من العام الماضي. يمتلك الهاتف حواف رفيعة على الجانب وحافة سفلية سميكة. يأتي الهاتف مع ثقب صغير للكاميرا الأمامية في الشاشة وإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية.

مواصفات هاتف Oppo A16 :

‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلى 190 جراماً.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

كذلك يمكن زيادة سعة التخزين ، وذلك لتوافر المدخل الخاص بكارت الميموري.‌

يعمل هاتف Oppo A16 بواجهة أوبو المميزة ColorOs11, 1 ، المبنية على نظام تشغيل Android 11.‌

لا يتوفر الهاتف بدعم لخاصية الـNFC.‌

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.52 إنش من نوع IPS LCD ، بجودة HD+ مع دقة 720×1600 بكسل أي بمعدل كثافة 269 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة نسبة 88.7% من جسم الهاتف ، كما تصل درجة السطوع إلي 680 شمعة.‌

تتوفر الشاشة بدعم الترددات حتي 60 هيرتز فقط.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Helio G35 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

يحتوي المعالج علي أربعة أنوية بتردد يصل إلى 2.3 جيجا هيرتز من نوع Cortex A53 ، أما الأربعة الأخري من نفس النوع لكن بتردد أقل يصل إلى 1.8 جيجا هيرتز.‌

كذلك يوجد معالج رسوميات GPU من نوع IMG GE8320.‌

يتوفر من الهاتف إصدار واحد من سعة التخزين : 32 جيجا مع 3 جيجا رام.‌

تأتي ذاكرة الهاتف العشوائية من نوع LPDDR4x ، أما عن ذاكرة القراءة فتأتي من نوع eMMC 5.1.

كاميرات هاتف Oppo A16 :

‌يحتوي ظهر الهاتف علي ثلاث كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، الثانية خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل.‌

أما الأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وكذلك مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير Mono.‌

كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0.‌

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بدقة 720 مع نفس معدل الالتقاط.‌

تدعم كاميرات الهاتف الأمامية والخلفية التصوير بنفس الجودة.

مواصفات أخري للهاتف :

‌كما المتوقع بالنسبة لفئة الهاتف السعرية فلا تتوفر سماعات ستيريو.‌

لكن علي الأقل يوجد بالهاتف مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

لا يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لالغاء قفل الهاتف.‌

يدعم الهاتف المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، والجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Lithium polymer تدعم الشحن بقدرة 10 وات.‌

مدخل الشحن من النوع الجديد Type C.‌

يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات للألوان : الأبيض ، الأسود ، والأزرق.

سعر هاتف Oppo A16 :

138$ للنسخة الوحيدة المتوافرة من الهاتف 32 جيجا مع 3 جيجا رام ، أي ما يساوي 2166 جنية مصري.

تم تسعير الهاتف بشكل رسمي بهذه الأسعار في الأسواق الاندونيسية ، مع إنتظار إطلاق الهاتف للأسواق العالمية قريباً.