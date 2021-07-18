نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات steam Deck جهاز الألعاب المحمول الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة Valve بالإعلان عن إصدار جهاز steam Deck جهاز الألعاب المحمول، ونزوله بالأسواق في العام الحالي2021، ويشبه تصميمه النينتندو سويتش لكنه أقل حجمًا، وأعلى في القدرة التشغيلية، ويعتبر steam Deck نوع من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل على نظام التشغيل Linux، ويمكن أن يتم توصيل الجهاز بلوحة مفاتيح وفارة، كما يمكن تنزيل ألعابه من المتاجر الإلكترونية بالإضافة لإمكانية تشغيل ألعاب الكمبيوتر العادية، وفي هذا المقال سوف نتناول مواصفات steam Deck، ومميزاته، وأسعاره.

مواصفات جهاز Steam Deck

يمكن تلخيص مواصفات steam Deck المحمول للألعاب في النقاط التالية:

الجهاز مزود بشاشة من نوع LCD، تعمل بدقة صورة 80×1280بكسل، بمقاس 7بوصات، وترددها 60هرتز، ودرجة السطوع تصل إلى 400 nits.

يعمل الجهاز على معالج AMD خاص رباعي النواة، بالإضافة إلى معالج رسوم AMD RDNA2 وهو ثماني النواة.

يحتوي steam Deck على ذاكرة LPDDR5 بسعة 16جيجابايت.

وتتوفر سعات تخزين لأجهزة steam Deck بسعة تخزين 64، 256،512 جيجابايت.

ويوجد بالجهاز منفذ لذاكرة خارجية Micro SD، وهذا ما يرفع من قوة أدائه إذا ما قورن مع Nintendo Switch.

وهناك أنباء متداولة عن أن الشركة المنتجة للجهاز تنوي توفير مكتبة للألعاب مخصصة لجهاز Steam.

يدعم جهاز steam Deck خاصية البلوتوث، والتوصيل بشاشة خارجية، والاتصال بالإنترنت عن طريق الواي فاي.

يتميز الجهاز بخيارات متنوعة للتحكم خلال اللعب؛ حيث زودته الشركة المنتجة بكل من:

عصى تحكم زوجية يتم التحكم فيها بالإبهام.

اثنتان من لوحات اللمس لدقة تحكم أكبر في اللعب.

تحتوى الجهة الأمامية لجهاز Steam Deck على مفاتيح ABXY، وشاشة لمس 7بوصة، ومستشعر جيروسكوب، وزوج ميكروفونات مدمج بالجهاز.

ولجهاز الألعاب Steam Deck نظامه التشغيلي المخصص له، واسمه Steam OS.

كما أن الجهاز يعزز بعض المزايا مثل الدردشة، وتلقي الإشعارات، والحفظ السحابي، والمزامنة وغيرها.

سعر جهاز المحمول Steam Deck

أعلنت شركة فالف التي أنتجت Steam Deck عن طرحها هذه الأجهزة للبيع بالأسواق قبل نهاية العام الحالي2021، وستكون أسعاره كالتالي:

الإصدار ذات السعة التخزينية 64جيجابايت، وeMMC بسعر 400دولار أمريكي.

إصدارة سعتها التخزينية 256جيجابايت، وNVMe SSD، سعرها 530دولار أمريكي.

سعر 650دولار أمريكي لإصدارة الجهاز بسعة تخزين 512جيجابايت، وNVMe SSD، مع طبقة زجاج عاكس للوهج.

وحاليًا لابد من حجز الجهاز في الولايات المتحدة بمبلغ قدره خمسة دولارات، إن جهاز steam Deck جهاز الألعاب المحمول يعتبر طفرة في مجال الألعاب الإلكترونية المحمولة، وسوف يحظى بشعبية كبيرة لدى المستخدمين بحسب توقعات الشركة المنتجة.