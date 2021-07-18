نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 مزايا خفية على واتساب ستبهرك تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب تطبيق نال اعجاب كل مستخدميه ومنافسيه فهو الاقوى والاكثر شيوعا بين التطبيقات، حيث أصبح تطبيق واتساب وسيلة الاتصال المفضلة لدى الملايين، ويستخدم التطبيق أكثر من مليار مشترك شهريا، وقد أصبح تابعا لشركة فيسبوك التي استحوذت عليه بحوالي 19 مليار دولار، والكثير من مستخدمي واتساب لايعرفون كل مزاياه وخواصه بل يعرفون القليل عن مزاياه والتي يتم طرحها كل فترة من شركة واتساب، حيث يعتمد أكثر مستخدمي التطبيق على مزايا واتساب التقليدية، علما أنه يوفر بعض المزايا والإعدادات الخفيّة التي توفر المال وتجعل استخدامه أكثر سهولة. ونستعرض لكم في مقالنا 7 من هذه المزايا الهامة على واتساب.

1- كيفية كتابة رسائل واتساب بدون لوحة المفاتيح وتفعيل الإملاء الصوتي:

في الآيفون وبعض هواتف الاندرويد هناك ميزة جميلة جدا كثيرة ومنها كتابة الرسائل في واتساب دون استخدام لوحة المفاتيح يتم كتابة الرسائل بالاعتماد على الإملاء الصوتي وهذه الميزة يفضلها الكثير من مستخدمي الايفون ، وهي تعتمد على خاصية Siri للأوامر الصوتية التي توفرها أبل في أجهزتها منذ سنوات، لكنها أصبحت متوافقة مع اللغة العربية بعد ذلك، وقبل التوجه إلى تطبيق واتساب لتجريب تلك الميزة، يجب أولا تفعيلها في هاتف آيفون عبر التوجه إلى الإعدادات Settings ثم عام General، وبعد ذلك اختيار لوحة المفاتيح Keyboards، وبعد ذلك تفعيل خيار Enable Dictation، عند تفعيل ذلك الخيار، توجه إلى تطبيق واتساب، وافتح محادثة جديدة مع أحد الأشخاص، ولاحظ ظهور رمز “مايكروفون” في لوحة المفاتيح، ولو أردت إرسال رسالتك باللغة العربية، حول لوحة المفاتيح إلى النسخة العربية، ثم اضغط على زر المايكروفون في لوحة المفاتيح وابدأ التحدث لتلاحظ أن التطبيق يحول كلامك إلى نص عربي أو انجليزي حسب رغبتك.

2- إرسال بدون إنترنت وحذف الرسائل القديمة:

في اصدار جديد وحديث من واتساب حيث يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل، حتى إن لم يكن هناك اتصال بالإنترنت، التحديث الجديد “WhatsApp v2.17.1” متاح حاليا لمستخدمي نظام iOS، فيما لم يكشف واتساب موعد إصدار التحديث على الهواتف ذات نظام الأندرويد، وعند إرسال الرسالة دون وجود اتصال بالإنترنت، سيتم وضع الرسائل المكتوبة في “قائمة انتظار” على أن يتم إرسالها فور عودة الاتصال بالإنترنت، ولم تكن هذه الميزة متاحة من قبل، وممكن عبر التحديث الجديد، إرسال 30 صورة في وقت واحد، بعدما كانت الإصدارات السابقة تتيح إرسال 10 صور فقط، كما يوفر لك واجهة جديدة خاصة بـ”التخزين”، تسهل على المستخدم حذف الرسائل غير الضرورية من أجل توفير المساحة على هاتفك، وبإمكانك الوصول إلى هذه الواجهة الجديدة من خلال: Settings>Data and Storage Usage>Storage Usage, Clear Chat.

3- تعرف على أكثر شخص تواصل معك عبر واتساب:

ميزة على هواتف الايفون تعمل على معرفتك مين اكتر واحد تواصل معك على واتساب ، كل ماعليك التوجه إلى قائمة الإعدادات “Settings” ثم “Data and Storage Usage” ثم “Storage Usage”، فتظهر قائمة بأسماء الأشخاص والمجموعات التي تواصلت معه مرتبة من أكثرهم تواصلا إلى أقلهم، ويمكن من خلال الضغط على أحد الأسماء، التعرف على عدد الرسائل التي أرسلها وعدد الصور والفيديوهات والرسائل الصوتية والوثائق وما إلى ذلك.

4- كيفية إستخدم واتساب على الكمبيوتر:

طورت شركة واتساب ميزة واتساب ويب والتى من خلالها فتح تطبيق واتساب على سطح المكتب من خلال الكمبيوتر او الحاسوب ثم يجري ربطا بين تطبيق واتساب على المتصفح والنسخة المثبتة على هاتفه الجوال، عند فتح المتصفح يظهر رمز باركود على شكل مربع، بعد ذلك يجب على المستخدم الضغط على Scan QR Code عن طريقة توجيه كاميرا الهاتف إلى رمز الباركود الظاهر على متصفح الإنترنت، فيتم الربط بين الجوال ومتصفح الإنترنت وحاليا طورت الشركة واتساب هذه الميزة لكي تفتح واتساب ويب بدون هاتف.

5- الرسم والتعديل على الصور:

الرسم وتعديل الصور يأخذ اهتمام كبير وله خاصية على نظام iOS في أجهزة آيفون يتيح للمستخدمين إضافات جديدة على الصور والفيديوهات المتبادلة مع الأصدقاء، وعند اختيار صورة لإرسالها، يظهر شريط في الأعلى يتيح واتساب إضافة رموز تعبيرية وكتابة النصوص على الصور والفيديوهات سواء بخط اليد أو عبر لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف الجوال، كما يمكن عبر الإضافات الجديدة تحرير الصور قبل إرسالها كما يمكن التعديل في مقاطع الفيديو من خلال اختيار جزء منها واقتطاع الجزء المتبقي.

6- كيفية تغيّر تنسيق الخط في مراسلات واتساب:

حيث أتاح تطبيق “واتساب” مؤخرا طريقة سهلة وبسيطة تتيح لمستخدميه تغيير شكل النصوص المتبادلة لكي تكون اكثر اتاحة وسهلة وواضحة كما هو الحال في النص البسيط، ويمكن الآن استخدام النص العريض أو ما يسمى Bold، أو النص المائل Italic، أو إضافة خط يتوسط الكلام ليبدو النص وكأنه “مشطوب” وذلك بطريقة بسيطة، لتحويل النص في المحادثة إلى الخط العريض، يكفي إضافة رمز النجمة * قبل النص المطلوب وبعده، ليظهر عند الإرسال بالخط العريض، أما لتحويل النص إلى الخط المائل، لتمييزه عن بقية الكلام، فيتم ذلك عبر إضافة رمز _ قبل النص المطلوب وبعده، ولإضافة خط يتوسط الكلام في المحادثة النصية، فيتم ذلك عبر إضافة الرمز ~ قبل النص المطلوب وبعده.

7- توفير باقات البيانات:

أتاح التطبيق خاصية جديدة لتحميل الصور بوضوح كافي وبحجم بسيط حتى يوفر المساحة على هواتفكم وتوفير لاستخدام النت ويمكنك ضبط خيارات تحميل هذه الرسائل حسبما تريد، توجه إلى قائمة Settings ثم Data and Storage Usage لتظهر لك قائمة تتألف من الصور ومقاطع الصوت والفيديوهات والمستندات، ويمكنك أن تحدد مع كل نوع من تلك المحتويات، إن كنت ترغب بتحميلها بشكل تلقائي عبر باقة البيانات أو تحميلها عبر واي فاي فقط، أو إن كنت لا ترغب بتحميلها إلا بشكل يدوي.