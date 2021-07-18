مواصفات وأسعار جهاز Honor Magic 3 و 3 Pro



كشفت شركة ”هونر“ الصينية أن جهازي Magic 3 و3 Pro الرائدين سيتم إطلاقهما رسميا في الـ 12 من آب/ أغسطس، كما أوضحت التسريبات والشائعات المزيد عن المواصفات الرئيسة والأسعار للجهازين.

ووفقا لأحدث التقارير، من المقرر أن يبدأ طراز vanilla بسعر 4000 يوان صيني أو 620 دولارا أمريكيا، إذ يباع إصدار Pro الأكثر جودة بسعر 5000 يوان صيني أو 770 دولارا أمريكيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيأتي إصدار Pro بكاميرا سيلفي تحت الشاشة أسفل شاشة 1228p التي تمتلك حواف منحنية، بينما يتميز جهاز Magic 3 بشاشة مقاس 6.76 بوصة 1334 × 2772 بكسل، ومن المقرر أن تأتي كاميرا الصور الشخصية له داخل فتحة على شكل حبة.

ومن غير الواضح ما إذا كان كلا الجهازين أو جهاز Pro فقط يحتويان على معالج Snapdragon 888+ SoC، ولكن سيقدم متغير Pro شحنا سريعا لاسلكيا/ 100 واط/ وشحنا لاسلكيا/ 50 واط.

وبالنسبة للكاميرات، سيحتوي جهاز 3 Pro على عدسة مقربة منظار، وكذلك مع دعم تقريب يصل إلى 100x وكاميرا رئيسة عالية الدقة مع مستشعر كبير، فيما يأتي إصدار Magic 3 بأربع كاميرات في الخلف.

وكانت شركة ”كوالكوم“ الأمريكية كشفت عن شرائح Snapdragon 888 Plus الجديدة في نهاية الشهر الماضي، وقالت شركة ”هونر“ وقتذاك إن ”الشرائح الجديدة ستظهر في سلسلة Magic 3 المقبلة“.

وتعتبر هذه خطوة جيدة بالنسبة لـ“هونر“ للحفاظ على علاقاتها مع الشركات الأمريكية، بعد انفصالها عن شركة ”هواوي“ الصينية، وباعتبارها الآن علامة تجارية قائمة بذاتها، يمكن للشركة استخدام منتجات IP الأمريكية مثل: Snapdragon 888 Plus.

جاء ذلك بعد أسبوعين من الإعلان أن هواتف ”هونر“ المستقبلية المقبلة ستأتي مع خدمات Google Mobile Services، ووصفت التقارير سلسلة Honor Magic 3 المقبلة بأنها ستكون هواتف رائدة حقيقية، إذ ستجلب المزيد من القدرة التنافسية إلى السوق الذي يشهد بالفعل العديد من الهواتف الذكية عالية الأداء.

وكانت شركة هواوي باعت علامتها التجارية كذلك المخصصة للهواتف الذكية ”هونر“ إلى شركة كونسورتيوم محلي؛ بسبب الضغوط الهائلة التي تتعرض لها هذه السلسلة في توريدها، جراء العقوبات الأمريكية.

واشترى ماركة ”هونر“ تحالف من 40 شركة، يضم وكلاء وموزعين وشركات أخرى تتوقف حياتها على هذه العلامة التجارية.