نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الشباب سبورت 2021 الجديد الناقلة لمباراة القوة الجوية والزوراء في نهائي كأس العراق في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة الشباب سبورت 2021 الجديد، ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة شباب سبورت نايل سات، وذلك لما تتمتع به القناة من نسبة مشاهدة عالية داخل العراق وخارجه، حيث أنها تمتلك نقل العديد من البطولات المحلية العراقية، فهي تمتلك نقل مباريات بطولة الدوري العراقي وبطولة كأس العراق، ولذلك كثر البحث خلال هذه الفترة عن أحدث ترددات قناة الشباب سبورت، حيث أنه سوف تنقل غداً الاثنين مباراة نهائي كأس العراق، مباراة تجمع فريقي القوة الجوية والزوراء، ولذلك ازداد البحث عن موعد مباراة القوة الجوية والزوراء، كلاسيكو العراق المنتظر من محبي الساحرة المستديرة، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة دون توقف بشكل مجاني تماماً، وتستخدم أحدث أجهزة البث لنقل جميع المباريات والبرامج في أفضل صورة وأنقى صوت، كما أنها تمتلك نخبة متميزة من المراسلين الرياضيين الذين ينقلون الأحداث الرياضية المختلفة، داخل العراق بمهنية شديدة واحترافية كبيرة حتى يتوفر للمشاهد العراقي الأخبار لحظة حدوثها.
تردد قناة الشباب سبورت العراقية 2021 الجديد
تنقل القناة أغلب المباريات والبطولات المهمة التي تحظى باهتمام المشاهد العراقي، لذلك فهي تمتلك نسبة مشاهدة عالية جداً في العراق وفي مختلف الدول، لذلك سوف نقدم لكم تردد القناة الجديد 2021، لكي تتمكنوا من متابعة الشأن الرياضي العراقي.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|10873 – 11137
|الاستقطاب
|عمودي “V”
|معدل الترميز
|27500
طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”
ازداد البحث بصورة كبيرة عن التردد الجديد لقناة Shabab Sports، وذلك لكي يتمكنوا من متابعة مباراة نهائي الكأس غداً بين نادي القوة الجوية ضد الزوراء، لذلك فقد قدمنا لقراءنا الأعزاء التردد الجديد للقناة، وفيما يلي نستعرض معكم طريقة ضبط القناة على الريسيفر، وهذه الطريقة هي كالتالي:
- الضغط على زر “MENU” من ريموت الريسيفر.
- اختيار كلمة “تركيب” من الاختيارات الظاهرة على الشاشة.
- الضغط على زر “إضافة” لإضافة القناة.
- كتابة تردد القناة الموجود في أعلى المقال بشكل صحيح.
- النقر على أيقونة “بحث”.
موعد مباراة القوة الجوية والزوراء
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في العراق، مباراة مهمة تجمع بين نادي القوة الجوية ضد الزوراء، في نهائي بطولة كأس العراق، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة غداً الاثنين الموافق 19\07\2021، حيث يفتح ملعب الشعب أبوابه في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت العراق لاستضافة المباراة.
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