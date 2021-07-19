نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتبه 10 أخطاء قاتلة عند استخدامك واتساب أوعي تقع فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقع الكثير من مستخدمي واتساب في الكثير من الأخطاء في التعامل اليومي مع التطبيق وبدون فهم أو وعي قد تفقدك حسابك أو تخترق هاتفك وهو ما نتناوله في مقالنا ومن موقعنا المفضل موقع ثقفني المحبب للجميع لما يقدمه لمريديه من جديد كل لحظة الخبر الصادق والخبر الحصري والسبق الصحفي، حيث يستخدم الكثير من الناس تطبيقات التراسل الفوري مثل “واتس آب” بصورة مستمرة، ويشتركون في محادثات جماعية ومكالمات داخلية، ومنهم من لا يعرف الطريقة السليمة لاستخدام “واتس آب”، دون الوقوع في أخطاء “قاتلة”، ورصد بعض المواقع المتخصصة في التقنية الحديثة للمراسلة 10 أخطاء يقع فيها معظم مستخدمي “واتس آب” دون أن يدركوا حقيقة ذلك، وهو ما نوضحه في سياق مقالنا .

أهم الأخطاء التي يقع فيها مستخدموا واتساب:

1- عدم الترحيب بالجميع:

قد تأتي بعض الرسائل على واتساب من أرقام غير معلومة الهوية، وينبغي أن تنظف قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، وتحذف منها أرقام هواتف الأشخاص الذين لم تعد تتصل بهم، حتى لا تكون متاحا لهم عبر واتس آب.

2- صورة غير كاشفة:

يجب إخفاء بعض الصورة الشخصية للملف الشخصي عن العامة ، ويجب الخصوصية المقربين والأصدقاء فقط ومن الجيد الاحتفاظ بصورة ملف شخصي بسيطة، لا تقدم الكثير من المعلومات عنك وعن أفراد عائلتك، كما يمكنك إخفاء صورة ملفك أيضًا عن جهات اتصال محددة في تطبيق واتس آب

3- التحقق من خطوتين:

للحفاظ على حسابك على واتساب يجب اتباع خطوات مهمة ، فلا تنس إضافة “التحقق من خطوتين” لتأمين حسابك عبر “واتس آب”، لضمان عدم سرقة الحساب أو معلوماتك الشخصية أو بياناتك البنكية.

4- الحالة الخاصة لا تصبح “عامة”:

احتفظ بخصوصياتك على واتساب ولاتجعله متاح للجميع، ولا تحاول دوما أن تجعل رسائل الحالة الخاصة بك، عامة لجميع مستخدمي “واتس آب”، وتأكد من إعدادات الخصوصية الخاصة بك لتصفية الأشخاص غير الضروريين.

5- لا تسمح بالإضافة:

كثير من المتطفلين والغير اصدقاء يرسلون رسائل لا يجب فتحها ربما تكون رسائل هكر، ولا تسمح أبدًا بإضافتك تلقائيًا إلى أي مجموعات عبر “واتس آب”، ويمكنك استخدام وسائل حماية لتقييد عملية إضافتك إلى أي مجموعة من دون رغبتك، حتى لا تسمح لأي شخص إضافتك إلى أى دردشة جماعية، بصورة عشوائي.

6- تعطيل إضافة الوسائط:

لكي تحافظ على خصوصيات واتساب وعدم تعرض حسابك للهكر، قم بتعطيل خيار إضافة ملفات الوسائط عبر “واتس آب” تلقائيًا في معرض هاتفك، حتى لا تستهلك سعة التخزين الداخلية لهاتفك بمجموعة من الصور غير المفيدة أو السخيفة.

7- النسخ الاحتياطي:

يجب إتباع خطوات هامة خوفا من تهكير حسابك ، قم بتعطيل النسخ الاحتياطي للدردشة تلقائيًا على جوجل درايف أو آي كلاود، بدلاً من ذلك قم بعمل نسخ احتياطية للمحادثات المهمة فقط، حتى لا تستهلك سعة تخزين بريدك الإلكتروني.

8- المقاطع الإباحية:

حتى تحافظ على هاتفك من الرسائل الهكر محتالي تهكير الهواتف والاستيلاء على الحسابات، يجب ألا تشارك مقاطع الفيديو الإباحية أو مقاطع الفيديو المخفية للأشخاص عبر “واتس آب”، لأنها قد تعرضك للمساءلة القانونية، التي قد توقف حسابك، أو قد تذهب بك إلى السجن.

9-​ المحتوى المزيف:

حتى لاتجذب أو تلفت نظر الكثير لحسابك ، لا تنشر أخبارا لم يتم التحقق منها أو رسائل كراهية أو شائعات حول مواضيع حساسة عبر “واتس آب”، لأن هذا قد يؤدي لإغلاق حسابك أو يعرضك للمساءلة القانونية.

10- اسم آخر:

من المهم نشر اسمك على حسابك حتى يعلمه الجميع مع حمايته حماية كافية، فلا تشغل حساب “واتس آب” باسم مزيف ليس اسمك أو هويتك الشخصية، لأن هذا يجعلك تقع في تهمة الانتحال وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون وقد يؤدي إلى إغلاق الحساب نهائيا.