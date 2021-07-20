نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف Oppo A16 مفاجأة في جميع الدول العربية والمواصفات العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر هاتف Oppo A16 في جميع الدول العربية والمواصفات العالمية التي يبحث عنها فئات كثيرة من الشباب والذي يرغب في هاتف يحمل بطارية عملاقة تدوم معه لوقت طويل جدا في نفس الوقت الذي يجد في الشاشة الخاصة بالهاتف جودة عالية وكاميرات بدقة عالية سواء الكاميرات الأمامية أو الخلفية مع أحدث أنظمة التشغيل الموجودة في احدث الهواتف الذكية مع سعر مفاجأة كبيرة للجميع وخاصة بعد المواصفات التي نستعرضها إليكم عبر هذا التقرير.

سعر هاتف Oppo A16

سعر جوال اوبو ١٦ ايه اثار ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن تم عرض فيلم قصير من قبل شركة oppo توضح المواصفات الفنية في هذا الهاتف الذي من المتوقع أن يحصل على أكبر نسبة مبيعات في العالم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث جاءت بعض الأسعار في الدول العربية كالتالي:

سعر الجوال في مصر 2200 جنية مصرى.

يباع هاتف اوبو ايه ١٦ في السعودية 519 ريال سعودي.

في السعودية 519 ريال سعودي. سعر اوبو ايه 16 في أوروبا 115 يورو.

في أوروبا 115 يورو. مراجعة سعر جوال oppo a16 العالمي 140 دولار.

يذكر أن شركة Oppo أعلنت أن أعلي مبيعات تم في الهواتف الذكية في العام الماضي كانت في Oppo A21s.

مواصفات هاتف Oppo A16

بطارية: يحتوي جوال اوبو a16 على اكبر البطاريات الموجودة في هذه من الهواتف حيث يصل حجمها إلي 5000 مللي أمبير.

يحتوي جوال على اكبر البطاريات الموجودة في هذه من الهواتف حيث يصل حجمها إلي 5000 مللي أمبير. الشحن: الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مع منفذ شحن من نوعية USB-C.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مع منفذ شحن من نوعية USB-C. المعالج: تقدم شركة اوبو في هذا الجوال معالج من شركة ميديا تيك helio G35.

في هذا الجوال معالج من شركة ميديا تيك helio G35. الذاكرة العشوائية: 3 جيجا رام.

الذاكرة الداخلية: 32 جيجا بايت.

نظام التشغيل: أندرويد 11.

الكاميرا الأمامية: دقة كاميرا السلفي 8 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية: يحتوي الهاتف المحمول على ثلاث كاميرات الأولي بدقة 13 ميجا بيكسل، والثانية والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل.

الشاشة: تأتي شاشة oppo a16 بجودة اتش دي بلاص HD+ وحجم الشاشة 6.52 بوصة.

بجودة اتش دي بلاص HD+ وحجم الشاشة 6.52 بوصة. حجم الهاتف: سمك الهاتف 8.4 مم، وزنه 190 جرام.

علي جانب آخر أوضحنا مسبقاً في مقال سابق مواصفات الهاتف الذي ذو الإمكانيات الجيدة والذي لقي استحسان الجميع هاتف Oppo A93s.

وصلنا إلي ختام شرح سعر هاتف Oppo A16 في جميع الدول العربية والمواصفات العالمية.