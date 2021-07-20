نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر iphone 13 pro وموعد نزول ايفون 13 برو في الأسواق السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر iphone 13 pro ، الذي لا يفصلنا عن موعد إطلاقه سوي أشهر قليلة فقط حيث أوضحت بعض التسريبات بأن شركة أبل سوف تقوم بالإعلان عن هاتف ايفون 13 برو في شهر أكتوبر 2021، ليكون موعد نزول iphone 13 pro في الأسواق في شهر نوفمبر القادم 2021، حيث تم تسريب مقطع فيديو مؤخرا لقناة ConceptsiPhone الموجودة على اليوتيوب لهاتفي iphone 13 pro max وأيضا لهاتف ايفون ١٣ برو وأوضح الفيديو بأن هاتف iphone 13 pro سوف يوجد فيه زر الطاقة مدمج مع معرف اللمس على جانب الهاتف، كما يدعم أيضا خاصية التعرف على الوجه ( face id )، والكثير من المميزات الكثيرة الأخري في الهاتف فدعونا نعرضها لكم خلال السطور القليلة القادمة .

مواصفات وسعر iphone 13 pro

تم تسريب العديد من الصور لهاتف iphone 13 pro التي أوضحت أن هاتف iphone 13 وهاتف ايفون برو 13 متشابهان جدا في الحجم، والاختلاف الأكبر بينهما هو في الكاميرا، ومن المحتمل أن يكون لهاتف ايفون 13 وهاتف iphone 13 mini نفس الكاميرا الأمامية والخلفية ليكون كلاهما أقل تكلفة من نسخة ال pro، وهذه هي مواصفات ايفون 13 برو :

يبلغ طول الهاتف 160.8، كما يبلغ عرض الهاتف 78.1، بعمق 7.5 ملم .

وزن الهاتف هو 225 جرام، ليكون الهاتف ثقيل بعض الشئ .

يأتي الهاتف بشاشة حجمها 6.8 بوصة، لتستحوذ الشاشة على 87.4 من هيكل الهاتف .

تأتي الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED تعمل باللمس، 1B ألوان .

كما تأتي الشاشة بدقة 2532 * 1170 بكسل، نسبة الطول إلى العرض 19.5:9، البكسل في كل نقطة ( 465 نقطة بالأنش ) .

الحماية ( oleophobic coating ) .

تدعم شاشة هاتف iphone 13 pro اللمس المتعدد .

اللمس المتعدد . كما يوجد الكثير من المميزات في شاشة الهاتف مثل ( Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone ) .

أجهزة الاستشعار المتوفرة في الهاتف هي، التسارع، القرب، البوصلة، البارومتر، ومستشعر face id للتعرف على الوجه .

المعالج ( cpu ) سداسي النواة .

كما يأتي هاتف جوال ايفون 13 برو بمعالج رسومي ( gpu ) وحدة معالجة الرسوميات ( apple gpu ) .

بمعالج رسومي ( gpu ) وحدة معالجة الرسوميات ( apple gpu ) . يتوفر من الهاتف ثلاثة إصدارات وهما :

الإصدار الأول : يأتي بذاكرة داخلية سعة 512 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

النسخة الثانية : يأتي بذاكرة داخلية سعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

الإصدار الثالث : يأتي بذاكرة داخلية سعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل ( ios 15 ) .

لا يدعم هاتف آيفون 13 برو الوردي منفذ ذاكرة أضافية .

منفذ ذاكرة أضافية . يأتي الهاتف ببطارية سعتها 3700 مللي امبير، ( بطارية ليثيوم غير قابلة للإزالة من الهاتف )، يمكن تشغيل الموسيقي لمدة 80 ساعة .

كما تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 20 واط، كما تدعم – USB Power Delivery 2.0 ، والشحن اللاسلكي بقوة 20 وات .

يدعم هاتف ١٣ برو شبكات الاتصال هذه GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G .

شبكات الاتصال هذه GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G . كذلك يدعم الهاتف شريحتين اتصال، شريحة الاتصال الأولي من نوع nano sim .

يوجد في الهاتف usb, Lightning USB .

لا يوجد في الهاتف راديو fm .

مواصفات كاميرا هاتف iphone 13 pro

يأتي هاتف ايفون ١٣برو بكاميرا خلفية رباعية : الكاميرا الأولي، بدقة 12 ميجا بكسل، dual pixel PDAF (عريضه)، مثبت بصري OIS، وفتحة عدسة f/1.6 . كما تأتي الكاميرا الثانية، بدقة 24 ميجا بكسل، بزاوية عريضة جدا، وفتحة عدسة f/2.2 . الكاميرا الثالثة في هاتف iphone 13 pro تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.4 . أما الكاميرا الرابعة، – TOF 3D (مستشعر عمق) .

بكاميرا خلفية رباعية : ومن مميزات كاميرا الهاتف هو وجود فلاش ليد مزدوج، تصوير بانوراما، hdr .

أما بالنسبة لتصوير الفيديو في هاتف ايفون 13 برو فهو يدعم :

فهو يدعم : تسجيل فيديو بدقة ال 4K، بمعدل 24/30/60 إطارً بالثانية .

1080 بكسل، 30/60/120/240 إطار في الثانية .

كما يدعم – HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec .

كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة f/2.2 + مستشعر SL 3D، كما تدعم HDR .

مميزات هاتف ايفون 13 برو

يوجد في هاتف iphone 13 pro مكبر صوت من نوع ستيريو .

مكبر صوت من نوع ستيريو . كما يدعم أيضا gps, مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS .

كما الهاتف يدعم خاصية ( nfc ) .

الهاتف يدعم خاصية البلوتوث .

كما يدعم هاتف ايفون برو ١٣ خاصية منع الضوضاء والضجيج .

خاصية منع الضوضاء والضجيج . كذلك يدعم الهاتف الواي فاي بهذه الترددات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot .

ومن مميزات الهاتف أيضا هو أنه يدعم خدمات الدفع الإلكتروني مثل ( الفيزا كارد، الماستر كارد، وأيضا يدعم AMEX certified ) .

يوجد في الهاتف المساعد الصوتي siri .

هاتف ايفون 13 برو مقاوم للماء والغبار (تصنيف IP68) بعمق ستة أمتار تحت الماء ولمدة نصف ساعة .

مقاوم للماء والغبار (تصنيف IP68) بعمق ستة أمتار تحت الماء ولمدة نصف ساعة . واجهة الهاتف والظهر مصنعين من الزجاج مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ .

سعر ايفون 13 برو

سعر الهاتف عالميا هو 1055 دولار أمريكي .

كما بلغ سعر هاتف iphone 13 pro في السعودية 5500 ريال سعودي .

في السعودية 5500 ريال سعودي . كذلك بلغ سعر ايفون 13 برو في مصر 25.500 جنيه مصري .

لقد قدمنا لكم مواصفات وسعر iphone 13 pro في المملكة العربية السعودية ومصر، كما قدمنا لكم أيضا كل ما يخص هاتف ايفون 13 برو الوحش المنتظر من شركة أبل العالمية .