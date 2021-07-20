نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري على النايل سات وعربسات للأطفال 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة توم وجيري على النايل سات من الترددات التي يبحث عنها معظم الآباء والأمهات، مَن مِنّا لا يحب كارتون الأطفال الشهير توم وجيري، ويتابع حلقاتهم ومقالبهم عبر كل القنوات الفضائية التي تذيعها، توم وجيري اللذان يبلغان من العمر الآن أكثر من ثمانين عاماً، ما زال رغم ذلك هو الكارتون الأكثر متابعة في الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع، لذلك فإن جميع تردد قناة توم وجيري عربسات ونايل سات للأطفال والكبار تجدونها هنا عبر موقعكم ثقفني، حيث نقدم لكم أحدث ترددات قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات كما يلي.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات للأطفال

يمكنكم مشاهدة قناة توم وجيري عبر نايل سات على التردد التالي:

التردد الاستقطاب 11354 أفقي معدل الترميز تصحيح الخطأ 27500 5/6

تردد قناة توم وجيري عربسات 2021

كما تشاهدون قناة توم وجيري على عربسات من خلال ضبط التردد التالي:

التردد الاستقطاب 11315 رأسي معامل الترميز تصحيح الخطأ 27500 5/6

قناة توم وجيري

فيما سبق كانت تظهر الكثير من الترددات الخاطئة عن قناة وهمية تسمى توم وجيري، ولكنها في الحقيقة تكون قنوات غير حقيقية بمسميات أخرى، مثل قناة بطوط للأطفال وغيرها، حيث تقدم تلك القنوات فواصل عبارة عن حلقات من كارتون توم وجيري المفضل لكل الأطفال بشكل متقطع سواء حلقة واحدة أو حلقتين متتاليتين بين البرامج التي تعرضها القناة.

الآن أطلقت قناة توم وجيري الحقيقية وهي تتميز بوجود حلقات طويلة مخصصة لكارتون توم وجيري بشكل يومي، بالإضافة إلى فواصل أخرى قصيرة منه بين البرامج، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام المخصصة للأطفال، حيث تضم مجموعة من المسلسلات الكرتونية الشهيرة القديمة مثل سلاحف النينجا وكارتون مازنجر، إلى جانب الأفلام الحديثة مثل افلام تنة ورنة وسندريلا واميرات ديزني وملكة الثلج ومجموعة من أفلام ديزني المحببة، والكثير من أغاني الأطفال أيضاً.

قناة توم وجيري هي قناة متنوعة لا تقدم نفس المحتوى على مدار 24 ساعة، ولكنها تقدم الكثير من الحلقات الممتعة والمقالب الشيقة للقط والفأر بشكل أكبر من باقي قنوات الأطفال الأخرى.