مكالمات فيديو جماعية ل 50 شخص على واتساب ويب قريبا على جهازك

عمر شويل - جدة حيث قامت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب بعمل تحديث للتطبيق لكي تطرح عليه المزايا الجديدة ومنها ميزة عمل مكالمة فيديو جماعية على جهاز الكمبيوتر خلال أيام، والذي يسمح الآن بتنظيم مكالمات فيديو جماعية يمكن أن تشمل ما يصل إلى 8 مشاركين. فيما كان الحد سابقًا عند 4 مشاركين فقط. قريبًا جدًا، يمكن لتطبيق واتساب ويب أن يسمح بتنظيم مؤتمرات الفيديو لتشمل 50 شخصًا، وفي الآونة الأخيرة، أعلن فيسبوك أيضًا عن خدمة جديدة، تسمى الغرف Rooms، وهي خدمة مرتبطة حاليًا بتطبيق مسنجر، الذي يمكن للمستخدم من خلاله بدء مكالمة بالفيديو ليشمل ما مجموعه 50 شخصًا. قريبًا جدًا، سيتم توسيع وظيفة الغرف أيضًا إلى تطبيق واتساب.

بوابة لغرف الفيسبوك:

ومن الجدير بالذكر فقد تبنت شركة فيس بوك والتى تملك تطبيق واتساب حق التطوير المستمر مما يجعل تطبيق واتساب الأكثر شهرة بين التطبيقات المختلفة رغم امكانية مزاياه ولكنه الاكثر شيوعا وانتشارا بين تطبيقات المراسلة، ويتيح لك الإصدار التجريبي من واتساب ويب باكتشاف وظائف جديدة، عبر زر موجود في أعلى يمين نافذة الدردشة. سيسمح لك الزر الذي يقوم بإرسال مرفق إلى الدردشة ببدء محادثة فيديو عبر غرف فيسبوك. حيث تحدد TechRadar أن الوظيفة لن تكون حصرية على واتساب ويب، وستصل أيضًا إلى تطبيقات iOS و أندرويد.

كيفية عمل ميزة المكالمة الجماعية على واتساب ويب:

من الجدير بالذكر فقد أوضح خبراء الواتساب ان التطبيق سوف يفعل الميزة الجديدة خلال فترة وجيزة وعن كيفية عمل الخاصية، فبمجرد إحداث مكالمة بالفيديو من خلال تطبيق فيسبوك روم، فمن الممكن مشاركة دعوة للإنضمام إليه عبر موجز الأخبار أو المجموعات أو الأحداث، أو عن طريق مشاركة رابط بسيط إلى الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات على فيسبوك، وحاليا لا تتوفر هذه الميزة الجديدة للجميع عبر واتساب ويب، ولكن سيتم طرحها بشكل عام في الأيام القادمة و يُشاع أيضا أن تطبيق واتساب قد يعرض قريبًا ميزة تسمح باستخدام نفس الحساب على أجهزة متعددة وهي ميزة عملية بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على هاتفين ذكيين، أو للأ شخاص الذين يرغبون في استخدام نفس حساب واتساب على كل من الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي.