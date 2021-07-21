- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب وأنتظر خلال أيام واتساب تطرح ميزة المكالمات الجماعية المرئية في المقال التالي
عمر شويل - جدة في تطور مفاجئ من شركة واتساب فقد أعلنت يوم الاثنين يوم أمس ومن خلال بعض المواقع المتخصصة أنها وخلال أيام سوف تطرح ميزة أو خاصية المكالمات الجماعية المرئية على تطبيق واتساب وسيكون متاح قريبا جدا على هواتفكم، ومن المعلوم ان ميزة المكالمات جديدة قابلة للانضمام والتي ستتيح لك الانتقال إلى مكالمات جماعية بعد بدئها حسبما نقلت بعض المواقع المتخصصة. وتعني الميزة الجديدة أنك ستتمكن من الإنضمام إلى مكالمة مع أصدقائك وعائلتك عندما تكون جاهزًا وسيكون إجراء مكالمات فيديو جماعية متاحة للتفعيل على أجهزتكم، مثل ما يمكنك فعله باستخدام Zoom أو مكالمة Google Meet الآن.
ميزة للمكالمات الجماعية المرئية:
ميزة المكالمات الجماعية هي ميزة ينتظرها الجميع حيث تتم من خلال فتح كاميرا الفيديو لعمل دردشة مرئية بين مجموعة من الأصدقاء في مكالمة واحدة، فقد تكون هذه ميزة مفيدة للعديد من الأشخاص الذين يتواصلون عبر خدمة المراسلة، حيث ستحتاج فقط إلى النقر على زر الانضمام، وهناك أيضًا شاشة جديدة لمعلومات المكالمة بحيث يمكنك معرفة من المتصل حاليًا بالمكالمة ومن تمت دعوته ولكنه لم ينضم بعد ستظل المكالمات القابلة للانضمام مشفرة من طرف إلى طرف، ومن المعلوم فقد تم الاعلان من قبل شركة واتساب ان هذه الميزة سوف تنضم لـ ميزات واتساب الجديدة ستتاح قريبا للجميع.
نبذة عن المكالمات عبر واتساب للكمبيوتر:
لم يكن متاحا من قبل واتساب على الكمبيوتر ولكن بطرح ميزة واتساب ويب تم فتح واتساب ويب على جهاز الكمبيوتر واصبح متاح من خلاله اجراء مكالمة فيديو من خلاله بعد طرح ميزة اجراء مكالمة فيديو جماعية، حيث يمكنك إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مجانًا مع جهات اتصالك عن طريق واتساب للكمبيوتر إذا كان التطبيق مثبتًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
كيفية إجراء مكالمة فيديو:
بعد الإعلان عن إتاحة الخاصية بإجراء مكالمات فيديو جماعية من خلال أجهزة الكمبيوتر، ولإجراء وكيفية إتمام هذه المكالمة يجب توفر عدة شروط سنذكرها لكم بالتفصيل، وإجراء مكالمات وتلقّي مكالمات عبر واتساب للكمبيوتر، ستحتاج إلى ما يلي:
- جهاز لإخراج الصوت وميكروفون للمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.
- كاميرا لمكالمات الفيديو.
- تأكد أن لديك اتصالاً قويًا بالإنترنت أنت وجهات اتصالك عند إجراء مكالمات فيديو جماعية أو تلقيها فجودة مكالمة الفيديو تتحدد بناءً على أضعف اتصال بالإنترنت يستخدمه أحد المشاركين.
- تتوفر مكالمات الفيديو في الوقت الحالي على أجهزة Android التي تعمل بنظام التشغيل 4.1 والإصدارات الأحدث منه، ومن خلال الخواص الجديدة لواتساب ستتاح الخاصية على اجهزة الكمبيوتر.
- منح واتساب إذن الوصول إلى الميكروفون والكاميرا على جهاز الكمبيوتر يحتاج واتساب إلى الوصول إلى ميكروفون الكمبيوتر لإجراء المكالمات الصوتية، بالإضافة إلى كاميرا الكمبيوتر لإجراء مكالمات الفيديو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترقب وأنتظر خلال أيام واتساب تطرح ميزة المكالمات الجماعية المرئية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.