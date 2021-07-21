نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب وأنتظر خلال أيام واتساب تطرح ميزة المكالمات الجماعية المرئية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في تطور مفاجئ من شركة واتساب فقد أعلنت يوم الاثنين يوم أمس ومن خلال بعض المواقع المتخصصة أنها وخلال أيام سوف تطرح ميزة أو خاصية المكالمات الجماعية المرئية على تطبيق واتساب وسيكون متاح قريبا جدا على هواتفكم، ومن المعلوم ان ميزة المكالمات جديدة قابلة للانضمام والتي ستتيح لك الانتقال إلى مكالمات جماعية بعد بدئها حسبما نقلت بعض المواقع المتخصصة. وتعني الميزة الجديدة أنك ستتمكن من الإنضمام إلى مكالمة مع أصدقائك وعائلتك عندما تكون جاهزًا وسيكون إجراء مكالمات فيديو جماعية متاحة للتفعيل على أجهزتكم، مثل ما يمكنك فعله باستخدام Zoom أو مكالمة Google Meet الآن.

ميزة للمكالمات الجماعية المرئية:

ميزة المكالمات الجماعية هي ميزة ينتظرها الجميع حيث تتم من خلال فتح كاميرا الفيديو لعمل دردشة مرئية بين مجموعة من الأصدقاء في مكالمة واحدة، فقد تكون هذه ميزة مفيدة للعديد من الأشخاص الذين يتواصلون عبر خدمة المراسلة، حيث ستحتاج فقط إلى النقر على زر الانضمام، وهناك أيضًا شاشة جديدة لمعلومات المكالمة بحيث يمكنك معرفة من المتصل حاليًا بالمكالمة ومن تمت دعوته ولكنه لم ينضم بعد ستظل المكالمات القابلة للانضمام مشفرة من طرف إلى طرف، ومن المعلوم فقد تم الاعلان من قبل شركة واتساب ان هذه الميزة سوف تنضم لـ ميزات واتساب الجديدة ستتاح قريبا للجميع.