نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب ميزة مكالمة الجماعية وكيفية انضمام المستخدم وخاصية انتظار المكالمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد قام تطبيق واتساب WhatsApp تطبيق التواصل الاجتماعي المنتشر في جميع أنحاء العالم، على تقديم ميزة فريدة من نوعها وهي ميزة اتصال جديدة إلى النظام الأساسي، سوف تتيح لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وهي الانضمام إلى مكالمة جماعية فائتة، ووفقا لما ذكره الموقع الأجنبي الخاص بمصادر الاخبارية وتجارب الواتس آب، أن تسمح تلك الخاصية مكالمات واتساب في السابق لمستخدميها من الانضمام إلى مكالمة جماعية واردة عند تلقي المكالمة لأول مرة وكان الهاتف يرن، مما يعني أنه إذا لم ينتبه المستخدم الإشعار الأول وبدأت المكالمة الجماعية، لن يتمكن من الانضمام إليها أثناء تشغيلها.

تحديث واتساب وميزة المكالمات الجماعية

تحديث تطبيق واتساب يعمل على تغيير هذه الخاصية، حيث يجعل المكالمات الجماعية قابلة للانضمام التلقائي، وسوف يصبح بإمكان المستخدم إذا فاتته مكالمة نشطة في المجموعة عندما يرن الهاتف، الانضمام إليها متى يشاء على خلاف تطبيقات المؤتمرات الشهيرة مثل تطبيق Zoom.

ويمكن أيضاً الانسحاب وإعادة الانضمام إلى مكالمة واتساب الجماعية طالما أنها مازالت جارية، مما يعني أن المستخدم يصبح بمقدوره دخول المكالمات الجماعية لأصدقائه أو أفراد عائلته في أي وقت بعد أن تبدأ. وأشار موقع the verge التقني، إلى أن واتس آب سوف يضيف شاشة جديدة تظهر معلومات المكالمة الجماعية، تساعد المستخدم على معرفة عدد المشاركين في المكالمة، ومن الذي تمت دعوته ولم ينضموا إليها.

وأيضا إلى جانب خيارين الإنضمام إلى المكالمة الجماعية أو تجاهلها. ويقول تطبيق التواصل المملوك لشركة فيسبوك، إن الميزة الجديدة تعمل على المكالمة جماعية عند بدئها، وتجلب العفوية وسهولة التواصل الشخصية إلى المكالمات الجماعية على واتساب.

ميزة انتظار المكالمات واتس آب

يختبر تطبيق واتساب، ميزة جديدة لخاصية إجراء المكالمات بالتطبيق على أنظمة التشغيل أندرويد و ios، والتي سوف توفر للمستخدمين في تحديث مستقبلي وظيفة انتظار مكالمات، مما يعني أنه سوف يصبح لدى مستخدمي WhatsApp، إمكانية قبول مكالمة صوتية واردة عبر التطبيق أثناء إجراء مكالمة أخرى بالفعل.

وأوضح الموقع الرسمى لتطبيق واتس آب، إنه مع ميزة انتظار المكالمات القادمة إذا اتصل بك شخص ما على تطبيق التواصل، أثناء وجودك بالفعل في مكالمة أخرى سواء صوتية أو مرئية، فستلقى إشعارًا بناءً على نوع المكالمة، وبمجرد تلقيه يمكنك اختيار الرد أو رفض المكالمة.