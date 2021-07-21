“أشارة جديدة” تردد بي إن سبورت bein sports HD الناقلة أولمبياد طوكيو 2020 مصر VS إسبانيا

عمر شويل - جدة كيفية تثبيت تردد بي إن سبورت المفتوحة الجديد عالي الجودة؟ هو حديث محبي كرة القدم في العالم العربي من المحيط إلي الخليج، خاصة في مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تلعب منتخباتها الأوليمبية في لعبة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020، والتي سوف يستهل مبارياتها المنتخب المصري صباح غداً الخميس الموافق 2021/07/22، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً ضد الماتادور الإسباني، بعد أن أعلنت مجموعة قنوات بي إن القطرية عن إذاعة مباريات المنتخبات العربية بالمجان، عبر شاشة قناة بي إن المجانية لكي يستطيع جمهور الكرة في العالم العربي من المحيط إلي الخليج متابعتها والاستمتاع بالمشاهدة من البيت، دون عناء الذهاب إلي الكفيهات والمولات لمتابعة المباراة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

مجموعة المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو

تقع مصر في المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو لكرة القدم رفقة منتخبات ” إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا” وسوف تخوض مصر مبارياتها وفق المواعيد التالية.

مصر * إسبانيا في الساعة التاسعة والنصف صباح الخميس 2021/07/22. مصر * الأرجنتين يوم الأحد 2021/07/25 في الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة مصر * أستراليا تقام يوم الأربعاء الموافق 2021/07/28 في الساعة أل 11 صباحاً بتوقيت القاهرة.

تردد بي إن سبورت المفتوحة 2021

تنقل جميع فاعليات بطولة أولمبياد طوكيو 2020 عبر قنوات بي إن سبورت القطرية فضائياً، في المنطقة العربية ومنطقة الشرف الأوسط وشمال أفريقيا، وقررت إدارة الباقة الأشهر والأكثر مشاهدة في الوطن العربي، نقل مباريات المنتخبات العربية عبر القناة المفتوحة.

قناة bein sports HD

قناة بي إن سبورت المفتوحة هي إحدى قنوات باقة بي إن الرياضية، التي تتكون من أكثر من 20 قناة تحمل نفس الاسم، وتبث القنوات من أستوديوهاتها بالعاصمة القطرية الدوحة بصورة مشفرة، مقابل أشتراك ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو أشتراك سنوي، يوجد قناتين فقط تبثان بصورة مجانية هم قناة بي إن المفتوحة، وقناة بي إن الإخبارية، والتي تقدم تقارير مصورة عن جميع المتنافسات الرياضية التي تمتلك حق بثها باقة بي إن.

موعد مباراة السعودية ضد كوديفوار

تنطلق مباراة المنتخب السعودي الأوليمبي ضد منتخب كوديفوار في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت اليابان، التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش، الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.