نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب على الكمبيوتر بدون هاتف الطريقة والخطوات بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتظر الكثير من مستخدمي الواتس اب هذه الميزة والتي نوضحها بالتفصيل من خلال مقالنا ومن موقع ثقفني المفضل والمتفرد بالاخبار الجديدة دائما وهي ميزة تشغيل واتساب ويب بدون هاتف، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء من خلال إرسال الرسائل ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو وإجراء المكالمات الصوتية أو المرئية وإرسال الرسائل الصوتية والمزيد من الخدمات الخاص والميزات الكثيرة على التطبيق وذلك بدون وجود هاتف او لظروف انعدام شحن الموبايل او تلف بطارية الهاتف.

أجهزة الكمبيوتر واستخدام واتساب ويب بدون إدخال مسح رمز الإستجابة السريعة من الهاتف:

حيث تمكن خبراء شركة واتساب من تفعيل الميزة وحاليا قيد التجريب على بعض المستخدمين وعقب ما يتم التأكد من نجاح التجربة سيتم تعميمها على كل الهواتف لمستخدمي واتساب ويب على أجهزة الكمبيوتر وسطح المكتب بخلاف الهواتف الذكية، حيث يعمل إصدار سطح المكتب بشكل مشابه لتطبيق الجوال، ولكن لاستخدام خدمة التراسل الشهير على أجهزة الكمبيوتر يتعين على المستخدم مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، وإذا قمت بتسجيل الخروج من إصدار الويب، فيتعين عليك مرة أخرى مسح رمز الاستجابة السريعة وتسجيل الدخول إلى WhatsApp Web، بحسب ما ذكرته بعض المواقع المتخصصة في خدمات تطبيقات المراسلة، وعن كيفية استخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة مسح رمز QR code ضوئيا في كل مرة ترغب في ذلك، لذا يمكن أن تحمل السطور التالية على هذه التساؤلات يجب اتباع الخطوات التالية كما يلي:

1. استخدام “واتس اب” على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك بدون الحاجة للهاتف او ادخال ماسح الكود بين هاتفك وجهازك حيث يتم تسجيل الدخول إلى حساب “واتساب” الخاص بك على الكمبيوتر المحمول، عن طريق إصدار الويب من التطبيق المعروف باسم WhatsApp Web، ولسوء الحظ، فأنت بحاجة إلى هاتف ذكي به اتصال إنترنت ثابت مسح رمز الاستجابة السريعة للمصادقة، وسهولة تبادل واستقبال الرسالة، حيث لم تقدم الشركة المالكة للخدمة حتى الآن ميزة تمنح مستخدميها القدرة على استخدام واتساب على الكمبيوتر مثل منافسها تيليجرام والتي سبقت واتساب في تفعيلها.

2. خطوات ربط حسابك على واتس اب بجهاز الكمبيوتر الخاص بك بخطوات بسيطة يتم ربط الجهاز بحساب واتساب الخاص بك وهي كالتالي: