نوكيا تطرح نظام إضاءة ذكيا للمنازل

أطلقت شركة نوكيا خط منتجات إضاءة منزلية ذكية باسم Nokia Smart Lighting، بالتعاون مع شركة Smartlabs الشركة الأم لشركة Insteon.

وتعمل أجهزة Nokia Smart Lighting على شبكة مزدوجة تستخدم الأسلاك الكهربائية في منزلك، ولتوفير الفائض تعمل على شبكة لاسلكية طويلة المدى.

ويتضمن نظام نوكيا المنزلي الذكي مفاتيح تبديل مثبتة في الحائط، ومخفتات إضاءة، ومنافذ مزدوجة، وجسرا يربط النظام بشبكتك المنزلية، ولا يحتوي أي من الأجهزة على مصابيح LED خارجية أو أزرار متعددة الوظائف.

وبحسب تقرير نشره موقع ”techhive“، فإن لوحة المفاتيح، التي تحتوي على أربعة أزرار يمكن برمجتها بشكل مخصص بمستويات سطوع مختلفة لضوء واحد، أو للتحكم في ما يصل إلى أربعة عناصر تحكم أخرى في الإضاءة من نوكيا.

ويتميز كل جهاز في تشكيلة Nokia Smart Lighting بلمسة نهائية غير لامعة، وتتوفر لوحات الحائط بدون مسامير بإصدارات تتألف من باقة حتى 4 باقات، ويمكنك طلب لوحة مفاتيح نوكيا الخاصة بك بنقش مخصص.

ويتميز نظام نوكيا للإضاءة الذكية بسهولة الاستخدام، حيث يمكن تشغيلها بلمسة بسيطة، باستخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي، أو عند إقرانها إما مع مساعد أمازون الذكي Alexa أو Google Assistant، كما يحظى بدعم Apple HomeKit والذي سيكون متاحا قيد التشغيل عند الإطلاق.

وتمتد بساطة خط نوكيا إلى عملية التثبيت أيضا، حيث يقوم كل جهاز تلقائيا بتحديد نوع الحمل الذي يتصل به، وإذا أردت إضاءة خافتة حدد تلقائيا ما إذا كان يمكن تعتيم الأضواء المتصلة أم لا، ونظرا لأن بعض مصابيح LED لا تعمل بشكل جيد عند تعتيمها، فإن مفتاح التعتيم من نوكيا سيعاير تلقائيا أدنى مستوى يمكن تعتيم لمبة LED عليه دون إحداث وميض، وستحتاج إلى مفتاح نوكيا ثانٍ للموقع الآخر، مقابل جهاز مصاحب أبسط وأقل تكلفة.

وتقول Smartlabs إن أسعار عرضها الأولي لمنتجات Nokia Smart Lighting ستتراوح ما بين 39.99 دولار إلى 59.99 دولار.

ومن الجدير ذكره أن شركة نوكيا عانت من فترة ركود طويلة، ولم تكن قادرة على ترك بصمة مهمة في السوق، وحين استحوذت HMD Global على الشركة، كانت هناك توقعات وآمال عالية للشركة.