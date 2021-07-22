نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الإختفاء على تطبيق الواتس اب بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام تطبيق الواتساب بصدور تحديثات أخيرة تسهل على جميع مستخدمي التواصل الاجتماعي، وهذه توفر لجميع المستخدمين ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء، وعند تفعيل هذه الميزة يتم اختفاء الرسائل من المحادثة التي تتم بين الطرفين تلقائي وذلك بعد مرور سبعة أيام فقط، وفى حالة إذا قام الطرفين بمحادثة ما فكل الرسائل سواء الرسائل التي يتم ارسالها أو استقبالها التي تتم في هذه المحادثة يتم حذفها تلقائيا بمجرد مرور سبعة أيام فقط من تاريخ الإرسال أو الاستقبال، ومن خلال مقالتنا نوضح لكل متابعينا من خلال موقع ثقفني خطوات ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء بطريقة سهلة وبسيطة.

خطوات ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء بطريقة سهلة عبر تطبيق الواتساب

أولاً سيتم فتح المحادثة التى يتم فيها تفعيل هذه الميزة عبر تطبيق الواتساب. يتم النقر على اسم جهة الاتصال، وبعد ذلك سيتم ظهور مجموعة من الإعدادات التي تكون خاصة بهذه المحادثة ومن خلاله ستجد خيار الرسائل ذاتية الاختفاء. يتم اختيار الرسائل ذاتية الاختفاء. يتم الضغط على خيار تفعيل الخاصية. سيتم العودة إلى المحادثة مرة اخرى.

وعند اتباع هذه الخطوات يتم إظهار ملاحظة سوف يتم إخبار فيها أن هذه الميزة الرسائل ذاتية الإختفاء تم تفعيلها، وعند إظهار الرسائل الجديدة يتم إخفاؤها من هذه الدردشة بعد مرور سبعة أيام فقط، ويتم الملاحظة بأن بمجرد تفعيل الخاصية يتم اظهار علامة المؤقت على صورة المحادثة التي من خلالها تم تفعيل الميزة الجديدة عليها.

ميزة مكالمات قابلة للانضمام من واتساب

نوضح لمتابعينا ميزة مكالمات التي تكون قابلة للانضمام من تطبيق واتساب، وتتوفر هذه الميزة أولاً للأشخاص الذى لم يتم التحاق بداية محادثة أو فيديو جماعية، هذة الميزة يستطيعوا من خلالها الرد على الاتصال في أي وقت ممكن أثناء المحادثة، لكي يتمكنوا المستخدمين من إجراء مكالمات أو الانضمام عليها، قاموا بإنشاء شاشة معلومات مكالمة جديدة، ومن خلالها يتم معرفة من الشخص الذي يقوم بالمكالمة بالفعل، أو من دعى اليها تو الذي لم يتم انضمامه بعد، وفي الوقت الحالي، عند بداية المكالمة يتمكن الفرد من الضغط على زر التجاهل، ويتم انضمامه إليها لاحقاً من علامة تبويب المكالمات.

ما هي ميزة view once فى تطبيق الواتساب

تعتبر من اقوى الصفات التي يتمتع بها تطبيق الواتساب ميزة view once، فإنها تعد من أفضل الخدمات التى يقوم تطبيق الواتساب بتقديمها لكافة مستخدميه، ولذلك يجب على جميع المستخدمين الاهتمام بها، ومن خلال تطبيق الواتس اب تم اطلاق ميزة جديدة هى view once، توفر لكافة المستخدمين ارسال صورة او فيديوهات لأى شخص ولكن بشرط أن تتم المشاهدة لمرة واحدة فقط، وعند إتمام مشاهدة المحتوى سيتم حذفة بصورة كاملة، والطرف الأخر لم يستطيع مشاهدة المحادثة مرة أخرى وذلك على عكس تطبيق سناب شات التي يتعلق بالوسائط وذلك بالنسبة للصور أو الفيديوهات.