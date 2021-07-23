نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 لمتابعة كل ما هو جديد من المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت الجديد يعد ضمن الترددات التي يكثر عليها البحث في هذه الأيام، نظراً لاشتهار القناة بجودتها وقوة بثها للمباريات الرياضية سواء كان على المستوى المحلي أو العالمي والبرامج (التي يقدمها كبار الإعلاميين الرياضيين ) التي تقوم بعرضها للمشاهدين والمحبين لها، وهي أيضاً من القنوات الرياضية الممتازة المشهورة بأفضل المعلقين المسئولين عن تحليل المباراة عقب انتهائها بشكل واضح وممتع، وتعد هي الناقل الحصري لكأس مصر ومباريات الدوري المصري المحترف، ويوجد بها استديو لتحليل مباريات كرة القدم كبير، ويوجد ثلاث قنوات لها وكل منها لها ترددها الخاص بها، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد من خلال موقع ثقفني الناقل لكل ما هو جديد ومفيد. تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 نظراً لجودة بعض القنوات الرياضية يبحث المشاهدين والمتابعين على ضبط الترددات فور تغيرها لذلك سوف نقدم لكم تردد قناة أون تايم سبورت وهو كما يلي: القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11861.

معامل الترميز:27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 6 / 5. خطوات ضبط تردد القناة تعد طريقة ضبط تردد القناة سهلة وبسيطة جداً سوف نعرض لكم خطوات الضبط بالتفصيل وهي كما يلي: من خلال ريموت الرسيفر افتح قائمة الإعدادات. ثم نقوم باختيار قائمة الترددات. بواسطة الزر الأحمر اضيف تردد جديد، ثم ندخل التردد الجديد والبيانات الموجودة من اعلى. بعد ذلك نقوم بالضغط على زر البحث، بعدها نجد القناة في قائمة الترددات. هذه الخطوات بالنسبة للرسيفر العادي الموصل بالتلفزيون. مميزات قناة أون تايم سبورت تحتوي هذه القناة على العديد من المميزات التي تجعلها من أكثر القنوات التي يكثر الإقبال عليها ومن هذه المميزات كالتالي: تتميز بجودة عالية واشارة قوية ومحتوى متميز.

تمتلك هذه القناة الممتازة حقوق دوري كرة اليد وكأس السوبر لكرة السلة.

يوجد بها عدد كبير من المذيعين المشهورين منهم الكابتن مدحت شلبي وسيف زاهر وأحمد شوبرت.

تهتم بكافة الأخبار المتعلقة بالرياضة سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي.

لديها استوديو تحليل يعمل على تحليل المباراة بعد انتهائها.

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