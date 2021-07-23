نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تحديث الايفون الجديد ios 14.7 مميزات وعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث الايفون الجديد ios 14.7 في هذا المقال سوف نتعرف على كل من المميزات والعيوب الخاصة بنظام ios 14.7 الجديد، حيث أنه سيتم إطلاق هذا التحديث لهواتف الايفون خلال ما هو قادم من أشهر، ويعد تحديث ios 14.7 هو التحديث الأخير قبل أن يتم إصدار ios 15 مع إصدار الجوالات الجديدة، وبناءً على ذلك لن يكون هناك اختلاف ضخم بين ios 14 وتحديث ios 14.7.

مميزات تحديث الايفون الجديد ios 14.7

حيث يأتي تحديث ios 14.7 باقة صغيرة من التحسينات والمميزات على الجوال، وهذه التحسينات هي:

يسمح تحديث ios 14.7 للمستخدم القيام بعملية ضبط المنبه على Homepod.

يعطيك هذا التحديث القدرة على استعمال المنبهات عن طريق التطبيق الخاص بإدارة المنزل الذكي، وذلك دون الحاجة إلى استخدام سيري كما كنت تفعل في الماضي.

عرض الجودة الخاصة بالهواء لباقة أكبر من الدول والبلاد من خلال التطبيق الخاص بالطقس، وذلك بعد أن كان يعرض باقة صغيرة من الدول والبلاد.

يحتوي التحديث الجديد على مجموعة من التحسينات المؤثرة على أداء البطارية بشكل أفضل، ويرجع السبب وراء ذلك إلى ما كان تحديث ios 14.6 يحدثه من تأثير سلبي على عمر البطارية.

يعمل التحديث أيضاً على حل المشاكل الفردية التي كانت تواجه في بعض الأحيان المستخدمين أخطاء النظام عامة، حيث أنه من المعروف عن أبل قيامها بحل ما يواجه المستخدم من مشكلات صغيرة مع كل تحديث صغير قبل إصدار النسخة الأحدث من النظام.

التحديث الجديد يدعم الشحن اللاسلكي MagSafe

يمكن فى التحديث الجديد للآيفون معرفة معلومات عن الخرائط.

يمكن عن طريقه الاستمتاع بالبرامج الصوتية في مكتبة البودكاست.

يمكن ان يتم من خلال هذا التحديث الحصول على بطاقة أبل الائتمانية لجميع أفراد الأسرة وهو Apple Card Family.

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تحديث IOS 14.7 | مميزات – إصلاحات البطارية

عيوب تحديث ios 14.7

ظهرت مجموعة من العيوب في ثاني إصدارات النسخة المفتوحة التجريبية من تحديث ios 14.7 ومن أكثر هذه العيوب التي تسببت في معاناة من يحمل الجهاز أنه ليس لديه قدرة على أن يقوم بالتعرف على الشرائح المختلفة المتعلقة بالاتصال الخاصة بالمستخدمين وهذا من العيوب التي ظهرت بعد القيام بتحديث الجهاز جديداً.