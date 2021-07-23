نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه شحن شدات ببجي UC بأفضل وأسهل طريقة احصل على شدات أسبوعية لا تنتهي بطريقة رهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أجدد طريقة لـ شحن شدات ببجي بكل سهولة ستحصل على الشدات التي ترغب بها، وستحصل على كل الملابس الجديدة والقنابل المميتة والأسلحة الحديثة، وسوف تقوم بترقية مستواك على مستوى أعلى، وبسبب الشدات الكثيرة التي جمعتها سوف تهزم أصدقائك داخل اللعبة بكل بساطة وسهولة فقط كل ما عليك هو أكمال قرائه المقالة إلى الأخر.

شحن شدات ببجي

لقد انتشرت مؤخرا العديد من المواقع المحتالة التي تسرق الحسابات في ببجي وتسحب الشدات في اللعبة، وتقوم بالنصب عليك في الحقية وتسحب كل أموالك، لذا رجاءا لا تقوم بشحن الشدات إلى عن طريقة الموقع الرسمي الخاص باللعبة حيث هذا الموقع موثوق منة، وتم الشحن منه العديد من المرات، فهو موقع صادق حقا.

طريقة شحن شدات ببجي

كل ما عليك هو اتباع الخطوات الأتية بعد البحث عن موقع PUBG Mobile – Midasbuy على محرك البحث جوجل:

قم بتحديد فئة الـ UC.

ثم أدخل معرف PUBG M Player الخاص بك (ID).

ثم حدد طريقة الدفع الخاصة بك أو المناسبة لديك.

بمجرد إجراء الدفع، ستتم إضافة PUBG M UC الذي اشتريته إلى حساب PUBG M الخاص بك قريبًا.

معلومات هامة للشحن:

مطلوب معرف اللاعب فقط من أجل زيادة رصيد PUBG Mobile UC.

يمكنك البقاء مسجلاً للدخول طوال المعاملة، بمجرد اكتمال التعبئة، ستتلقى UC في حساب PUBG Mobile الخاص بك.

يمكنك البقاء مسجلاً للدخول طوال المعاملة، بمجرد اكتمال التعبئة، ستتلقى UC في حساب PUBG Mobile الخاص بك. الرجاء إدخال معرف اللاعب الخاص بك بشكل صحيح لتجنب التأخير في استلام UC الخاص بك.

هذه الخدمة مخصصة فقط لمستخدمي PUBG Mobile.

كيف تجد معرف لاعب PUBG M؟

استخدم حسابك لتسجيل الدخول إلى اللعبة.

ثم افتح ملف تعريف اللاعب الخاص بك.

سيتم عرض معرف PUBG M Player الخاص بك.

ما هو الـ UC

UC او الشدات هي عملة الافتراضية التي أخترعها من قبل مطور اللعبة، والتي تستطيع شراء كل شئ داخل اللعبة عن طريق هذه العملة، حيث من الصعب الحصول على هذه العملة بسهولة، فأفضل طريقة هو شرائها، او عن طريق مشاهدة الإعلانات اليومية التي توفرها اللعبة يوميا.