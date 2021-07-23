نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Samsung Galaxy Note 21 وتاريخ إصداره والمواصفات والتسريبات الأخيرة عن Note 21 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي عائلة Samsung Galaxy Note 21 على علامة استفهام ضخمة معلقة عليها ، وقد ينتهي بها الأمر لتصبح واحدة من أكبر الأخبار التقنية لهذا العام: قال الرئيس التنفيذي لشركة Samsung إنه يمكن إلغاء هاتف Note التالي ، مع وجود خطط لإصداره واحد في 2022 ولكن ليس 2021.

عادةً ما تتبع سلسلة Note خط S بعد ستة أشهر تقريبًا من إطلاق الأخير ، ولكن بينما انخفضت سلسلة Samsung Galaxy S21 كالمعتاد ، فقد لا ينتهي بنا المطاف برؤية الملاحظة 21 على الإطلاق. ولكن هناك بعض التكهنات التي تدعي بأن خط Samsung Galaxy Note قد تم إلغاؤه ، وهي فكرة مثابرة لم تساعدها حقيقة تأكيد Galaxy S21 Ultra لدعمها. قلم S Pen الخاص بالشركة. لم تلغ شركة Samsung خط طرازات الـ Note بالكامل ، على الرغم من بعض الشائعات التي تشير إلى ذلك.

سعر Samsung Galaxy Note 21 وتاريخ إصدار

إذا حدث وتم اصدار هاتف Galaxy Note 21 ، فيتوقع الخبراء أن يتم دفع اسعار عالية للهاتف. بدأ Samsung Galaxy Note 20 بسعر 999 دولارًا / 849 جنيهًا إسترليني / 1199 دولارًا أسترالي. في السنوات الأخيرة ، أعلنت شركة Samsung دائمًا عن طرازات Note جديدة في أوائل أغسطس وشحنها بعد أسبوعين تقريبًا ، لذا فإن الشيء نفسه ممكن بالنسبة Samsung Galaxy Note 21 بينما تستضيف Samsung حدثًا في 11 أغسطس للإعلان عن العديد من المنتجات ، لا يُعتقد أن Galaxy Note 21 من بينها. في هذه المرحلة ، لا نتوقع رؤية الملاحظة 21 على الإطلاق.

هل تم إلغاء Samsung Galaxy Note 21؟

اقترح الرئيس التنفيذي لشركة Samsung بشدة أن الشركة لن تقدم هاتف Galaxy Note جديدًا في عام 2021. قال DJ Koh ، الرئيس التنفيذي لشركة Samsung ، “لا يعني ذلك أننا لا نصدر منتجات جديدة. قد يختلف التوقيت لكننا نستعد العام المقبل لمواصلة ذلك “.

أخبر كوه بلومبرج ، “تم وضع سلسلة الملاحظات كنموذج متطور في محفظة أعمالنا. قد يكون كشف النقاب عن نموذجين رائدين عبئًا في غضون عام ، لذا قد يكون من الصعب إصدار طراز Note “.

هذا يعني على الأرجح أنه سيتعين عليك الانتظار حتى عام 2022 للحصول على هاتف ذكي رائد من شركة S-Pen-toting. توقع أن يطلق عليه Samsung Galaxy Note 22 أيضًا لأن الشركة الآن تطابق سنوات الإصدار مع أرقام طرازها.

لقد سمعنا مرارًا وتكرارًا أنه لن يكون هناك Galaxy Note 21 في عام 2021 ، لذا فإن هذه المعلومات من DJ Koh تتطابق مع التسريبات السابقة من مصادر معينة. على الرغم من أننا لا نستطيع تأكيد أن هذا هو الحال بالضبط ، يبدو أنه من المحتمل جدًا ألا يكون هناك علامة رئيسية جديدة للملاحظة حتى عام 2022.

يأخذ تسريب أحدث على تلك الجبهة شكل خارطة طريق Samsung لبقية عام 2021 ، مع عدم وجود Galaxy Note 21 مدرجًا عليها. هناك إطلاق تم ذكره في 19 أغسطس ، وهو قريب عندما نتوقع رؤية الملاحظة 21 إذا كان قادمًا ، ولكن تم إدراج Samsung Galaxy S21 FE بدلاً من ذلك في ذلك الوقت.